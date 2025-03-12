陳妍希眼袋腫「看似哭不少」新戲就演遭前夫冷暴力

陳妍希素妍出席活動，雙眼浮腫。（取材自微博)

中國男星陳曉 與台灣女星陳妍希 2月18日同步宣布離婚，離婚後陳曉在中國文學藝術界聯合會活動現身，氣色好到讓網友直呼他「回春了」，而陳妍希近日素顏出席公開活動，她皮膚依舊白皙，但眼袋看起來明顯腫，引來網友推測她這陣子可能哭了不少次。

據搜狐娛樂報導，陳妍希頂著短髮素顏出席活動，雖然她坐在台下，仍然在人群中相當耀眼，笑容很溫柔，只是雙眼看來有些浮腫。網友回應：「素顏狀態是真的好，那麼好的狀態趕緊進組拍戲」、「眼睛腫腫的」、「加油陳妍希，加油沈佳宜」。

陳曉（左）和陳妍希離婚結束八年多婚姻。（取材自微博)

陳妍希、陳曉去年中就傳出婚姻觸礁，傳聞陳曉做的決絕，不僅獨自搬出兩人愛巢，還換了手機號碼。而陳妍希在即將上檔的新劇《狙擊蝴蝶》正是扮演一名失婚女子，劇中她遭受前夫冷暴力對待，而現實中陳曉還沒離婚前就被爆拉黑封鎖陳妍希，斷絕與她的一切聯絡，讓網友直呼陳妍希的新劇簡直把現實生活演成戲劇

由於陳妍希剛開拍《狙擊蝴蝶》時，是去年他與陳曉剛爆出婚變傳聞之際，戲裡戲外的諸多巧合m據傳該劇可望於4月提前播出，多少與她的離婚話題正熱有關，這也將是她離婚恢單後推出的首部戲劇作品。