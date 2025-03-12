港絕美CP陳冠希、張柏芝 「咬耳朵吻鼻尖」廣告再翻紅

陳冠希(左)、張柏芝26年前拍的廣告意外翻紅。(取材自小紅書)

一支1999年香港地鐵 推出的廣告近日意外在小紅書翻紅，片中同是19歲的張柏芝 與陳冠希在地鐵裡互動親密，不但咬耳朵、吻鼻尖、擁抱，兩人流露的親密感及高顏值被網友封為「香港娛樂圈最遺憾的絕美CP」，而兩人當年的情史也再度被挖出。

香港地鐵與九廣鐵路為紀念千禧年，曾在1999年找來張柏芝搭檔陳冠希拍廣告片，廣告歌「目的地」也由張柏芝主唱。廣告中，男女主角在興建中的地鐵車廂內互動親密，張柏芝主動靠近陳冠希並咬耳朵，而陳冠希輕吻她的鼻尖，車廂中緊緊相擁。

廣告片中可看到張柏芝一頭烏黑長髮和粉嫩妝容，加上少許嬰兒肥的鵝蛋臉，展現出迷人的魅力；陳冠希則以前衛髮型和深邃五官，混血氣質再加上招牌痞笑，吸引眾人目光。

影片經過20多年在社群網站翻紅，網友留言「其實我感覺他們兩個很有夫妻相的啊，好般配」、「2000年左右的陳冠希最帥」、「兩個顏值真的神顏」、「他倆是真談過」、「香港千禧年的兩大顏值巔峰」。