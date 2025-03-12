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小倩惜小倩 傳王祖賢在加拿大為大S立牌位超度

娛樂新聞組／綜合報導
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王祖賢以電影「倩女幽魂」一片紅遍亞洲。(取材自HKMDB)
王祖賢以電影「倩女幽魂」一片紅遍亞洲。(取材自HKMDB)

台灣女星大S(徐熙媛)在日本因流感猝逝，生前曾出演過電視劇版「倩女幽魂」中聶小倩一角，如今傳出以電影「倩女幽魂」紅遍全亞洲，目前定居在加拿大的王祖賢，在靈巖山寺中為大S立超度牌位，讓網友大讚「人美心也美」。

噓！星聞報導，有一名IP位置在加拿大的網友在小紅書上爆料，「女神王祖賢在加拿大靈巌山寺為大S徐熙媛立了一個超度牌位，我的師姐親眼所見。女神真是自內而外的美麗。」該網友還表示「人格擔保是真的」。消息一出後馬上遭到大批網友討論，但現在這則貼文已被刪除。

王祖賢、大S兩人昔日都曾演出過「倩女幽魂」中聶小倩一角，大S過往在節目上曾談到，王祖賢是她心中顏值最抗打的女明星。

王祖賢2004年淡出銀幕後便移居加拿大潛心修佛，她是台灣淨土宗靈巖山寺妙蓮老和尚的皈依弟子，目前固定在加拿大靈巖山寺學佛，近來粉絲們只能透過社群得知她的近況。

如今傳出王祖賢以此方式送別大S，網友認為「同是女人，而且都在娛樂圈摸爬滾打，惺惺相惜吧」、「王祖賢真是人美心善的一代女神，熙媛在天上知道了肯定很開心」、「兩位小倩都是善良之人」。

大S版「倩女幽魂」中的小倩，是純情版的狐狸精。(本報資料照片)
大S版「倩女幽魂」中的小倩，是純情版的狐狸精。(本報資料照片)

大S 加拿大 徐熙媛

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