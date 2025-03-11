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觀影說劇／「天堂旅行團」療癒之旅 觀眾：前面笑懵、後面哭崩

娛樂新聞組／綜合報導
彭昱暢將成年人的疲憊感演繹得淋漓盡致。(取材自微博)
彭昱暢將成年人的疲憊感演繹得淋漓盡致。(取材自微博)

由作家張嘉佳同名小說改編的電影「天堂旅行團」近日在中國上映，講述一個重度憂鬱症男子與一個腦癌晚期女孩相遇、共度公路之旅的故事，用幽默的方式傳達感人的劇情，讓許多觀眾在影院裡「前面笑懵、後面哭崩」。而電影中也安排了「彩蛋」──張嘉佳九年前電影「從你的全世界路過」裡「陳末電台」的聲音。

揚子晚報報導，「天堂旅行團」由彭昱暢和楊恩又主演，不少場景在南京拍攝，紫峰大廈、梧桐大道等都出現在片中。彭昱暢飾演生活失意的宋一鯉，被楊恩又飾演的小女孩余小聚「綁架」踏上未知旅程，旅途中他們和形形色色的人一起分享歡笑淚水，彼此溫暖治癒，將生活的苦澀和明媚結合，建構出一場動人心弦的人生旅程。首批觀影的觀眾紛紛感慨：「前面笑懵、後面哭崩」。

九歲的余小聚人小鬼大，金句頻出，一句「她把戒指還給你，還讓你賣點錢，以後就是兄弟了吧？」還有「我爹也是黑驢技窮」，讓觀眾們沉浸在小聚帶來的歡樂氛圍之中。

豁達開朗的女孩徐晶晶同樣貢獻了諸多笑點，讓宋一鯉帶她去「同城快遞扇渣男」，說著「跳個湖冷靜冷靜」，結果反倒把不會游泳的宋一鯉救了上來，這一幕幕喜劇情節，讓影院裡時不時充滿歡笑。

隨著劇情逐漸推進，故事接近尾聲，余小聚那神祕的願望本一點點揭開謎題。觀眾無不潸然淚下。一個孩子，盡力用自己獨特的方式，留住一心求死的人，這份純粹而熾熱的情感，令人動容。電影節奏掌握得恰到好處，張弛有度，讓觀眾能夠全身心地沉浸其中，跟隨角色們的情感起伏，一同歡笑，一同落淚，彷若自己也踏上了這場如夢如幻的「救贖旅行」。

電影中還安排了一個驚喜彩蛋，重現張嘉佳2016年電影「從你的全世界路過」中的廣播「陳末電台」，「我是陳末，歡迎收聽從你的全世界路過，這麼多年了，也不知道還有誰在聽我的節目」。

原著書迷也對演員讚譽有加，彭昱暢所塑造的宋一鯉，將成年人的疲憊感展現得淋漓盡致，又巧妙融合了那份生之嚮往，幾場哭戲更是極具感染力，讓觀眾們深切感受到了角色內心的痛苦與掙扎。

而楊恩又飾演的余小聚，宛如從書中直接躍入現實，被原作讀者們盛讚為「天選小聚」。她把孩童的天真爛漫展現得恰到好處，而因病痛催生出來的懂事模樣，又透著一股靈動之氣，很難不心生憐愛。

憂鬱症

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