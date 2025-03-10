趙麗穎「向陽·花」扮更生人 拿著刀絕望喊捅死你

趙麗穎在「向陽花」中有顛覆性演出。(取材自微博)

由馮小剛執導、趙麗穎 領銜主演的電影「向陽·花」近日發布「豁出去」版預告，趙麗穎飾演的高月香生猛亮相，向一同入獄的人販子揮出了一記響亮，盡顯「狠人」本色。預告曝光後，5小時流量衝破千萬。

「向陽·花」劇情講述高月香為籌募20萬元給女兒購買人工耳蝸費用而誤入歧途，面對鋃鐺入獄的天崩開局，她狠人本色不改，面對挑釁或歧視 都不輕易低頭。監獄裡，人販子獄友動手挑釁，她毫不猶豫地回敬對方一記重重的耳光，盡顯強硬姿態；出獄後，她加倍努力賺錢，憑藉「不惹事但不怕事」的烈性，直面生活的不公、無理的污衊、眾人的偏見，把自己當塊鐵，和生活硬碰硬。

高月香拿著刀眼神絕望，怒喊：「老娘是從大牢裡出來的，你不弄死我們，我就捅死你！」隨後與一名男子扭打在一起。預告尾聲她的旁白說道：「我們都是栽過跟頭的人，就把自己當塊鐵吧。」

趙麗穎直言，高月香這個角色帶著「血腥感」，因為足夠豁得出去，才有這股天不怕地不怕的狠勁。 「她和我以往出演的角色形象都不太一樣，在表演時需要去感受和貼近故事背景和人物生活的環境，才能盡可能地展現出小人物掌控自己命運的內心力量。」

有評論指出，馮小剛作品向來頗具寫實質感，聚焦小人物的生活，趙麗穎則擅長演繹兼具力量感與生活氣息的女性。此番強強聯合，為電影品質提供了保障。