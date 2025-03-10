曾客串「繁花」…90年代當紅港星 內地參加活動惹騷動

港星溫兆倫在內地有著極高知名度。(取材自微博)

曾演過超火港劇「義不容情」、「我本善良」的資深港星溫兆倫，在內地有著極高知名度，連王家衞執導的電視劇「繁花 」，都曾邀他客串。近日，溫兆倫現身內地參加活動，受到大批粉絲歡迎，不僅有專人開路，夾道民眾還發出歡呼聲，氣勢驚人。

香港 01報導，溫兆倫在90年代初紅極一時，曾參演TVB電視劇「義不容情」、「今生無悔」、周星馳 電影「鹿鼎記」系列，帥氣外形被外界封為「師奶殺手」。近年來，溫兆倫轉往內地發展演藝事業，漸漸淡出香港影視圈。

他的高知名度連王家衞也看見了，2023年底開播的「繁花」是王家衛第一部電視劇作品，他不光邀資深藝人鍾鎮濤飾演廚師「B哥」，也請了60歲的溫兆倫「逆齡30年」飾演自己，在劇中為上海新開張的飯店「至真園」擔任開幕嘉賓，以當紅港星光臨造勢。

日前，溫兆倫在內地參加活動，從排場上便可一窺他在內地的人氣。從網上流傳畫面可見，當他在門外等待入場時，已傳來歡呼聲。溫兆倫走入場時，更有專人為他開路，兩旁都站滿為了一睹他風采的民眾，他隨後唱出當年爆火劇「義不容情」主題曲「一生何求」，讓現場瞬間沸騰。