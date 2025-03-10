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「哪吒2」超車「復仇者聯盟3」衝上影史票房第6

中通社／香港9日電
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小朋友（右）身著哪吒造型服飾在貴陽越界影城與「哪吒2」宣傳展板合影。（新華社）
小朋友（右）身著哪吒造型服飾在貴陽越界影城與「哪吒2」宣傳展板合影。（新華社）

據網絡平台數據，截至3月9日18時46分，動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（簡稱「哪吒2」）總票房達到148.82億元人民幣（20.57億美元），正式超過好萊塢大片「復仇者聯盟3：無限之戰」(Avengers: Infinity War)，位列全球影史票房榜第六位。

據悉，目前在全球影史票房榜前五位分別是「阿凡達」(Avatar)、「復仇者聯盟：終局之戰」(Avengers: Endgame)、「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)和「鐵達尼號」(Titanic)、STAR WARS：原力覺醒」(Star Wars: Episode VII - The Force Awakens)。

業內人士認為，雖然「哪吒2」已進入票房尾聲，但總票房超過「原力覺醒」衝到全球影史票房榜第五，應該問題不大。

「哪吒2」上映以來，頻頻打破票房紀錄；上映首日，就成為香港動畫電影開畫票房冠軍。第二周就打破了內地電影在香港保持了22年的票房紀錄。

「哪吒2」仍在北美持續熱映中。據網站Box Office Mojo數據，上映不足一個月，「哪吒2」的北美票房已達1864萬美元，折合人民幣超1.34億元。

目前，「哪吒2」微博已經官宣，4月4日，「哪吒2」即將在日本上映。

復仇者聯盟 香港 好萊塢

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