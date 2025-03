「哪吒2」超車「復仇者聯盟3」衝上影史票房第6

小朋友(右)身著哪吒造型服飾在貴陽越界影城與「哪吒2」宣傳展板合影。(新華社)

據網絡平台數據,截至3月9日18時46分,動畫電影「哪吒之魔童鬧海」(簡稱「哪吒2」)總票房達到148.82億元人民幣(20.57億美元),正式超過好萊塢 大片「復仇者聯盟 3:無限之戰」(Avengers: Infinity War),位列全球影史票房榜第六位。

據悉,目前在全球影史票房榜前五位分別是「阿凡達」(Avatar)、「復仇者聯盟:終局之戰」(Avengers: Endgame)、「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)和「鐵達尼號」(Titanic)、STAR WARS:原力覺醒」(Star Wars: Episode VII - The Force Awakens)。

業內人士認為,雖然「哪吒2」已進入票房尾聲,但總票房超過「原力覺醒」衝到全球影史票房榜第五,應該問題不大。

「哪吒2」上映以來,頻頻打破票房紀錄;上映首日,就成為香港 動畫電影開畫票房冠軍。第二周就打破了內地電影在香港保持了22年的票房紀錄。

「哪吒2」仍在北美持續熱映中。據網站Box Office Mojo數據,上映不足一個月,「哪吒2」的北美票房已達1864萬美元,折合人民幣超1.34億元。

目前,「哪吒2」微博已經官宣,4月4日,「哪吒2」即將在日本上映。