劉亦菲代言華為手機？美國籍遭攻擊 網笑中美合作

劉亦菲再因國籍問題引起關注。(取材自微博)

女星劉亦菲 堪稱是中國頂流女星，近年推出的作品「去有風的地方」、「玫瑰的故事」都成功帶動話題，更因為出色的外型被封為「神仙姐姐」，也有機會成為華為 手機的最新代言人。

劉亦菲最近和華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東在微博 互相關注，加上她最近分享的美照都是使用華為手機，外界猜測她可能就是最新代言人，也一度衝上微博熱搜。

不過，有網友認為，劉亦菲並不是中國人，她的美國籍立刻成為攻擊目標，網友怒轟：「美國人代言中國手機？」、「華為前腳被美國制裁，後腳找美國人代言，實在太荒唐」、「國籍就是問題」。

但也有粉絲護航力挺，「神仙姐姐我是真喜歡，啥也不說了，等官宣吧」、「人氣就是一切」、「劉亦菲就是紅」，更有人笑說，「中美終於合作了」、「華為前腳被美國制裁，後腳找美國人代言？」。

據悉，劉亦菲10歲時跟母親移民到美國紐約生活，她的母親因嫁給華人律師取得美國籍。她在紐約讀完小學、初中，2002年年初返回中國，考上北京電影學院。