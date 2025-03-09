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模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…

娛樂新聞組／即時報導
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蔡少芬罕見吐露17年婚姻真相。(取材自微博)
蔡少芬罕見吐露17年婚姻真相。(取材自微博)

港星蔡少芬2008年嫁給大陸男星張晉，結婚17年來，兩人恩愛有加，是大家眼中的「模範夫妻」。近日，蔡少芬在YouTube節目「Happy Women's Club」中一改「炫夫狂魔」形象，坦言「我們並不像外人看到的那麼好」，並感嘆「哪有什麼神仙愛情」。

蔡少芬在受訪時，聊起自己的婚姻狀況，突然就紅了眼眶，並說「這些年流的眼淚，能裝滿一整個黃浦江」。

她表示，其實她和張晉會在凌晨3點的廚房裡吵架，會為誰接孩子放學冷戰3天，會對著手機視頻哭得說不出話。並說，「我們並不像外人看到的那麼好，我曾為他哭過無數次」。蔡少芬這番真心話衝上微博熱搜，不少網友驚呼，「原來娘娘的婚姻也這麼虐」。

蔡少芬還提到，最扎心的是某年生日，她精心策畫的慶祝活動因為張晉疲憊而「泡湯」，「我當時拎著包就衝出門，在公園長椅上哭得像個瘋子」蔡少芬說，「我只想要一杯下午茶的陪伴」。

如今的她，學會把期待值調低，發現張晉曾在凌晨偷偷起來給兒子泡奶粉的背影，比情人節轉帳520都更讓人心動，就像她手機裡存著的那條語音，是某天兩人吵架後張晉喝醉發的，「老婆，我可能永遠做不到一百分老公，但我保證每天都會比昨天多愛你一分」。

蔡少芬的一番話讓不少網友感慨，「婚姻都有各自艱難的地方」、「不會有夫妻沒有摩擦的」、「娘娘的苦我懂」。

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