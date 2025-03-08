我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政府擬禁用DeepSeek 恐不能上架App商店

加拿大多倫多酒吧發生槍擊 至少12人受傷 槍手在逃

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
網傳娛樂圈一對大咖分手情侶各自離婚後又在一起了，網友最多人猜陳曉和趙麗穎。(取材自微博)
網傳娛樂圈一對大咖分手情侶各自離婚後又在一起了，網友最多人猜陳曉和趙麗穎。(取材自微博)

有知名博主在微博爆料，娛樂圈一對大咖情侶如謝霆鋒王菲般各自結婚、離婚，繞了一圈又復合在一起了；貼文曝光後馬上掀起網友熱議，「曝鋒菲戀式白月光明星復合」一詞也登上微博熱搜，網友們半信半疑，過去有過一段情的「他們」紛紛被點名，其中剛離婚的陳曉和趙麗穎最被「看好」。

綜合媒體報導，博主「娛超人」在微博爆料，娛樂圈有一對已分手的男女星，最近也跟謝霆鋒、王菲一樣，離婚後重新交往，「如果未來某一天爆出來明星復合的消息，大家不要太意外，這又是一段鋒菲戀式的白月光故事」。

「娛超人」還說，謝霆鋒經紀人曾表示，謝霆鋒不可能跟張柏芝復合，「強調謝霆鋒對王菲的感情為『精神歸屬』」，意指謝霆鋒將王菲視為白月光般的女神，兩人是靈魂伴侶、精神知己。

面對博主爆料，有網友整理出重點，必須是戀愛後分手，各自結婚後又離婚、舊情復燃。剛宣布離婚的陳曉與女星趙麗穎再次遭到大量網友點名，「必須是陳曉和趙麗穎啊」、「那你不如猜馮（紹峰）和楊（冪）」、也有說「不能是趙薇和黃曉明嗎」、「井柏然、倪妮可不可以」。

謝霆鋒、王菲2014年上演世紀復合後，多次傳出分分合合，近年兩人交往狀況穩定，連謝霆鋒前妻張柏芝都獻上祝福說：「從他們第一天在一起，我就完全支持。」

網傳娛樂圈一對大咖分手情侶各自離婚後又在一起了，有網友猜是趙薇和黃曉明。(取材自...
網傳娛樂圈一對大咖分手情侶各自離婚後又在一起了，有網友猜是趙薇和黃曉明。(取材自微博)

謝霆鋒 王菲 微博

上一則

海灘遊俠女星潘蜜拉巴赫自殺亡 前夫「李麥克」悲痛

延伸閱讀

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對
陳曉「眼裡有光」、陳妍希甜笑工作…網友：比誰過得好？

陳曉「眼裡有光」、陳妍希甜笑工作…網友：比誰過得好？
離婚快樂？陳曉首露臉笑容變多 網驚：回春了

離婚快樂？陳曉首露臉笑容變多 網驚：回春了
「85花」婚姻多舛 楊冪、Baby、趙麗穎沒逃掉 獨唐嫣甩魔咒

「85花」婚姻多舛 楊冪、Baby、趙麗穎沒逃掉 獨唐嫣甩魔咒

熱門新聞

章若楠10年前長這樣。(取材自微博)

中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

2025-03-01 19:00
梅格萊恩斷崖式崩壞，昔日甜心模樣已不復在。

梅格萊恩斷崖式崩壞 昔最美甜心「維修過頭」狀態曝光

2025-03-04 00:30
女星楊穎36歲生日當天，工作室為她曬出系列美照。（取材自微博）

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

2025-02-28 07:30
方大同。(取材自方大同臉書專頁)

歌手方大同驚傳過世 享年41歲

2025-03-01 00:45
方大同生前非常養生，而且不碰菸酒。（圖／寬宏提供）

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

2025-03-02 02:00
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對