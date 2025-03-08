博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

網傳娛樂圈一對大咖分手情侶各自離婚後又在一起了，網友最多人猜陳曉和趙麗穎。(取材自微博)

有知名博主在微博 爆料，娛樂圈一對大咖情侶如謝霆鋒 、王菲 般各自結婚、離婚，繞了一圈又復合在一起了；貼文曝光後馬上掀起網友熱議，「曝鋒菲戀式白月光明星復合」一詞也登上微博熱搜，網友們半信半疑，過去有過一段情的「他們」紛紛被點名，其中剛離婚的陳曉和趙麗穎最被「看好」。

綜合媒體報導，博主「娛超人」在微博爆料，娛樂圈有一對已分手的男女星，最近也跟謝霆鋒、王菲一樣，離婚後重新交往，「如果未來某一天爆出來明星復合的消息，大家不要太意外，這又是一段鋒菲戀式的白月光故事」。

「娛超人」還說，謝霆鋒經紀人曾表示，謝霆鋒不可能跟張柏芝復合，「強調謝霆鋒對王菲的感情為『精神歸屬』」，意指謝霆鋒將王菲視為白月光般的女神，兩人是靈魂伴侶、精神知己。

面對博主爆料，有網友整理出重點，必須是戀愛後分手，各自結婚後又離婚、舊情復燃。剛宣布離婚的陳曉與女星趙麗穎再次遭到大量網友點名，「必須是陳曉和趙麗穎啊」、「那你不如猜馮（紹峰）和楊（冪）」、也有說「不能是趙薇和黃曉明嗎」、「井柏然、倪妮可不可以」。