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張學友太拚了 再掛病號取消3場廣州演唱

記者梅衍儂／綜合報導
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張學友「60＋」巡演場次已超過200場，然而他身體時好時壞，已經第4度臨時取消場次。(圖／超級圓頂提供)
張學友「60＋」巡演場次已超過200場，然而他身體時好時壞，已經第4度臨時取消場次。(圖／超級圓頂提供)

歌神張學友「60+」巡迴演唱會目前累積場次到達200多場，然而他身體時好時壞，去年台北場因病取消3場，近日他再因狀況不佳取消廣州3場演出，歌迷遺憾之餘也相當擔心歌神健康。

張學友日前風光迎來歌唱生涯40年來的第1000場個唱，成為有史以來首位巡迴演唱會場次突破千場的華語歌手。

他這幾天在廣州開唱，一開就是7場，不過1日唱完後，原訂7日起一連3天繼續唱，沒想到在演出前幾個小時，主辦單位發出公告表示7、8、9日演出全數取消，理由是「鑑於藝人身體狀況，及為保障演出的精采呈現」，經多方慎重考慮決定取消。

張學友去年初因感染新冠肺炎，臨時取消3月8、9、10日的上海演唱，6月台北場次也取消了3場，7月又宣布取消26、27、28日的杭州場次，這次再度取消廣州3場，已是此次巡演的第4度告假。

而廣州場之後，緊接著3月底就要到台灣高雄開唱，對歌神體力是一大挑戰。

去年取消的台北3場演出，張學友曾表示深感抱歉，並衷心感謝歌迷等待至今，將全力以赴把演唱會做好，以答謝大家的支持和耐心等待。

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