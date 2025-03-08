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高圓圓曬對比圖 11年前後差多大？網驚嘆

娛樂新聞組／即時報導
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趙又廷(左)、高圓圓結婚10年，感情依舊甜蜜。(取材自微博)
趙又廷(左)、高圓圓結婚10年，感情依舊甜蜜。(取材自微博)

45歲的高圓圓在米蘭時裝周時接受採訪，談及年齡焦慮，她表示，年輕的時候沒有好好享受過年輕，年輕的時候都是在焦慮中度過的，「時間幫我把所有年輕的時候那些焦慮洗去了」。她也曬出自己到比薩斜塔觀光的11年前後照，網友不只驚嘆高圓圓一點都沒老，還越長越嫩。

高圓圓7日PO文寫下「十一年不見，你怎麼好像又斜了一點」，並曬出雙手扶著比薩斜塔的「遊客照」，可見11年前她穿著短袖、短褲、球鞋，一頭黑髮自然放下，逗趣張嘴露出使力。

而11年後她同一動作，但她皮膚白皙光滑，膠原蛋白一點都沒少。

對比圖比一比，11年前的高圓圓。(取材自微博)
對比圖比一比，11年前的高圓圓。(取材自微博)

對比圖比一比，這是如今的高圓圓。(取材自微博)
對比圖比一比，這是如今的高圓圓。(取材自微博)

網友留言，「越來越美麗了高女士」、「你怎麼又美了很多點」、「姐姐怎麼感覺參加了40減20活動，一直都好美麗」、「女神是骨相美人，現在比11年前更要優雅有氣質」。

高圓圓接受採訪時談到當演員的心態，她認為隨著年齡增長和人生閱歷的增加，現在比過去更放鬆一點了。 現在反而就覺得隨便，什麼樣的角色都試試看，行就行，不行天花板就在這裡。

高圓圓自2014年嫁給的台灣男星趙又廷後，感情溫度卻一直像是熱戀，每一次同框就是曬恩愛。2019年生下愛的結晶Rhea，一家三口定居在北京。優雅氣質溫柔性格的高圓圓，更是被公公趙樹海讚是完美媳婦。

高圓圓 趙又廷 觀光

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