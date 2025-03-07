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陳喬恩挺台灣1美食 反擊陸酸民「沒見過會不會是你的問題」

娛樂新聞組／即時報導
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陳喬恩因為吃雞胇引發議論，她親自回覆。(取材自微博)
陳喬恩因為吃雞胇引發議論，她親自回覆。(取材自微博)

台灣女星陳喬恩今年過年和老公回馬來西亞，被網友虧腫了，近日又因「喜歡吃雞胇」遭議論，不忍直開嗆酸民「其實有時候你沒見過，會不會是你的問題呢」。

綜合媒體報導，陳喬恩常在微博曬出旅遊、美食貼文，6日發文提到，「對於我愛吃雞胇這件事情，每次都會有人非常的驚訝或是驚嚇，有人會大做文章，或用奇妙的口吻來揶揄，每次看到這些大驚小怪的人們，都令我啼笑皆非」。

雞胇在台灣是常見的食物。。(取材自微博)
雞胇在台灣是常見的食物。。(取材自微博)

據報導，陳喬恩發文表示，「在我的家鄉，其實這是一到很平常的食物，很多夜市和熱炒店都有這道菜，不過羊睪丸台灣好像沒有」。台灣很多夜市和熱炒店都有這道菜，「不過羊睪丸台灣好像沒有」，她強調當然不是每個人都喜歡，就像自己也不喜歡吃任何水果一樣，「其實有時候你沒見過，會不會是你的問題呢，親，去看看看世界吧」。

陳喬恩也曬出雞佛的料理照，除了一碗滿滿雞佛，還有自己過去主持節目時的發言「我打小的時候都特別愛吃睪丸」。

陳喬恩過去主持節目時就曾說「我打小的時候都特別愛吃睪丸」。(取材自微博)
陳喬恩過去主持節目時就曾說「我打小的時候都特別愛吃睪丸」。(取材自微博)

貼文曝光後，引發許多網友熱議，有人挺，「想吃什麼就吃什麼，不用在意別人的眼光」、「大千世界，無奇不有！好吃的可多啦 」、「其實真的很好吃」、「姐還是一如既往地直接」、「姐說的對，不要管那些無聊的人」。也有網友表示「難道不能像愛狗一樣愛雞嗎？雞的命也是命」、「感覺挺愛懟人的」。

一向直白辣嗆的陳喬恩，一月初也曾發文，開嗆某間要現場候位的麻辣鍋店，直接標記店名，直呼「我永遠不會再去第二次」，火爆直接的性格，掀起網友評價。

陳喬恩過去主持節目時就曾說「我打小的時候都特別愛吃睪丸」。(取材自微博)
陳喬恩過去主持節目時就曾說「我打小的時候都特別愛吃睪丸」。(取材自微博)
雞胇在台灣是常見的食物。。(取材自微博)
雞胇在台灣是常見的食物。。(取材自微博)

陳喬恩 微博

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