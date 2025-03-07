吳彥祖上網教起英語 網友喊：難專心、耳朵懷孕了

吳彥祖在網上教起英文。(取材自微博)

50歲香港 男神吳彥祖，帥氣又有型、身材結實壯碩，是不少人心目中的男神。他2010年與交往八年的名模女友Lisa S.結婚後定居美國，先後接演多部美劇 ，近期更擔任首度好萊塢電影「Love Hurts」（狠狠愛）的男主角。他在去年5月加入抖音 ，常在平台分享生活趣事；近來卻被網友發現他在抖音上教起英文，引發網友熱議。

噓！星聞報導，有網友在抖音平台發現，近來發現多部「阿祖帶你學口語」的短影片，當中還清楚寫著「吳彥祖親自授課」。短片中，吳彥祖不僅教授英文俚語、慣用語，也分析不同場會用到的日常用語，甚至還有旅遊、點餐等基本的英語溝通，課程中還設置了互動環節。

消息一出，許多網友紛紛留言表示想報名，「跟這個老師學英語，一天可以學八小時」、「吳彥祖教英文，我怕我Focus不到學英文」、「耳朵懷孕了」、「想要現場教學」、「這樣上課無法專心啊」、「母語口音，太好聽了」，甚至還有網友懷疑這是AI產生的影像。

據悉，這是吳彥祖與大陸某教育品牌合作，內容共有84節話題場景課、上千句道地實用，課程中還強調是「吳彥祖親自授課」、「30天輕鬆學懂基礎英文」，課程金額為998元人民幣（約137.6美元）。