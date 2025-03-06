戲說從頭／吳越搭檔周雨彤 母女情感超療癒

吳越(左)、周雨彤在劇中扮演一對母女。（取材自微博）

由李漠執導，周雨彤、吳越、劉暢、耿樂主演的電視劇「180天重啟計劃」近日收官。該劇憑藉著獨特的敘事視角細膩探討母女關係獲得認可，不少觀眾直呼「像照鏡子般看見自己的掙扎與勇氣」。

新快報報導，「180天重啟計畫」以「重啟人生」為內核，採用雙線時空敘事結構，透過一本斑駁的相冊串聯起母女兩代人的28歲困境。周雨彤飾演的女兒顧雲蘇，在失業失戀的挫敗中迷惘回家，卻發現吳越飾演的媽媽吳儷梅高齡閃孕，讓顧雲蘇成了陪護。

劇集以「書寫」為紐帶，透過日記、小說等文本形式，三代女性在文字中完成自我覺醒與世代和解。吳儷梅透過女兒的筆觸重新審視自己的生命軌跡，而外婆的日記則成為母女關係的黏合劑。

這種敘事手法，突破了傳統家庭劇的框架，更賦予女性角色脫離傳統規訓的主體性。母女間「邊鬥嘴邊互助」的日常，則讓觀眾感慨「原來親情可以如此鮮活，不必完美但足夠真實」。

劇中創新塑造吳儷梅這「非典型」母親形象，打破「中年母親必須是家庭穩定器」的傳統敘事手法，透過展現她身上的「不完美」引發觀眾熱議。導演李漠認為：「母親不應是功能化的符號，而是一個完整的人。」

「180天重啟計畫」用180天的雞飛狗跳，拼湊出親情的另一個解法。有網友認為，該劇「將血脈羈絆、母女情感都具象化了」、「像一劑苦澀又溫暖的藥，喝下去有點疼，卻能治癒心底的某些空洞」。