刻意變「黑皮鋼牙妹」… 白鹿扮醜演年代劇 網酸難入戲

白鹿為了劇中角色刻意戴上牙套。(取材自微博)

大陸知名女星白鹿 ，今年年初才因主演仙俠劇「白月梵星」遭受「演技質疑」，力求轉型的她，近日主演年代劇「北上」開播，沒想到又引來「演技浮誇」、「五官亂飛」吐槽，引起網友議論。

「北上」改編自徐則臣的茅盾文學獎小說，由姚曉峰擔任總導演，白鹿、歐豪、胡軍等人主演，講述90年代至10年代的20多年間，中國從工業、農業的發展階段，迎來運河航運的繁盛時期，再到京滬公路開通，傳統漕運逐漸衰敗，直至2014年運河申遺成功，運河段又重新發生機，步入全新發展階段。

一向在古裝劇中給人仙氣飄飄印象的白鹿，為了貼近劇中「花街小霸王」夏鳳華一角，不惜素顏、短髮、塗黑皮膚、戴牙套，試圖打造「黑皮鋼牙妹」形象。連導演姚曉峰也稱讚她「用靈魂碾壓外貌」，沒想到白鹿的「刻意扮醜」引發兩極評價，甚至引來演技浮誇的質疑。

不少觀眾指出，白鹿的妝容、造型和表演方式都顯得太過刻意，還有人直指，「她演的不是假小子，而是模仿男生的滑稽戲」、「古偶演太多，難入戲」。

不過，也有網友稱讚白鹿的演技，認為她在劇中詮釋高中女生的微表情、小動作，讓人相當有共鳴。還有人說，「終於看到不一樣的白鹿」。