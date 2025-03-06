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62歲馬景濤帶貨了 滾床單也「戲劇張力十足」

娛樂新聞組／綜合報導
馬景濤挑戰直播帶貨，賣枕頭、床單。(取材自微博)
馬景濤挑戰直播帶貨，賣枕頭、床單。(取材自微博)

台灣藝人、62歲馬景濤曾是瓊瑤劇集的第一帥，從1990年開始，一路拍了瓊瑤的「六個夢─雪珂」、「青青河邊草」、「梅花烙」和「水雲間」，因為演技常見激昂演出，被稱「咆哮帝」。近日他轉戰直播帶貨、賣床單，讓人看到咆哮帝寵粉一面。

近年大陸的劇集主演，必定是小鮮肉，像馬景濤中年實力派，作品也愈來愈少。近日他突然加入直播帶貨行列。從直播影片看出，馬景濤身穿黑色牛仔衣，內搭紅色上衣，搭配黑色牛仔褲，從影片中絲毫看不出62歲歲月的痕跡。

馬景濤直播風格戲劇張力十足，用戲劇表現風格，獨特的肢體語言與情感來演繹產品特色，時而坐在床上測試軟硬程度，時而躺下來測試舒不舒服，為了寵粉，他把價格殺到最低。許多粉絲留言大讚，「小馬哥狀態好好！」、「小馬哥總是保持優雅的姿態和迷人的笑容」、「好寵粉喔」。另一方面，也有許多忠實劇迷喊話、希望他能重返螢幕，再創經典角色。

馬景濤並非瓊瑤劇起家，他先演的是另一位知名製作人楊佩佩的「春去春又回」，還入圍金鐘獎男演員獎，而瓊瑤正是看了他演的渣男「長貴」，邀他在「雪珂」演劉雪華不愛的反派羅志剛。

瓊瑤 入圍

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