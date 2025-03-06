我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國連續性犯罪案：中國留學博士 恐迷姦逾50名女性

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

反感被調侃整容 12歲甜馨「蹭完流量被孤立」登熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
甜馨在社交平台發長文，表示有些朋友為了蹭流量接近她。（取材自微博）
甜馨在社交平台發長文，表示有些朋友為了蹭流量接近她。（取材自微博）

賈乃亮和李小璐的女兒甜馨日前在社交平台發長文，除回應網友調侃她疑似整容的回應，並表示有些朋友甚至接近她都是為了蹭流量，「蹭完了就要孤立」；「甜馨稱被同學蹭流量後孤立」的詞條登上熱搜第一，也引發網友熱議。

綜合媒體報導，甜馨在長文中提到幾個關鍵點：一是澄清網友們調侃她整容，她很反感這樣的調侃，並指網友對一個孩子太不寬容；還有網友們在留言區玩梗，對甜馨的心理造成很大的困擾。

報導指出，甜馨所說的玩梗，是媽媽李小璐當年「做頭髮」的事件，網友們當玩笑不斷的提起，對甜馨造成極大傷害。最重要的一點，甜馨間透露自己在學校的狀態，有些朋友甚至接近她都是為了蹭流量，「蹭完了就要孤立」。

據報導，有網友回應：私立學校的常見現狀，父母要嘛幫孩子轉學，要嘛去國外留學，但是她父母一個忙著帶貨，一個忙著跳舞…不少的網友看到甜馨的狀態十分的擔憂，畢竟她才12歲，也有暖心的網友安慰甜馨，希望她勇敢做自己。

李小璐16歲時憑藉精湛演技獲金馬獎「最佳女主角」，感情狀態也很豐富，2017年她和饒舌歌手PG ONE一起過夜，流出的親密影片，直到2019年，賈乃亮和李小璐離婚，結束7年婚姻。而甜馨小時候曾和賈乃亮一起參加陸綜「爸爸回來了」，機靈、可愛模樣深受觀眾喜愛。

賈乃亮（左）曾與前妻李小璐一起為女兒慶生。(取材自微博)
賈乃亮（左）曾與前妻李小璐一起為女兒慶生。(取材自微博)

李小璐

上一則

蕭淑慎突與小15歲丈夫切割 夫喊「家醜別外揚」

下一則

王大陸「那股狠勁」 王父曾揭是美國軍校練的

延伸閱讀

星二代甜馨否認整容 自曝被同學蹭流量…蹭完還孤立

星二代甜馨否認整容 自曝被同學蹭流量…蹭完還孤立
「左耳」編劇饒雪漫：蘇有朋選角 絕不用整容演員

「左耳」編劇饒雪漫：蘇有朋選角 絕不用整容演員
經紀人曝「亮哥來世見…」賈乃亮本尊現身滅烏龍死訊

經紀人曝「亮哥來世見…」賈乃亮本尊現身滅烏龍死訊
經紀人曝「亮哥來世見」… 賈乃亮驚傳死訊 本尊現身揭「烏龍真相」

經紀人曝「亮哥來世見」… 賈乃亮驚傳死訊 本尊現身揭「烏龍真相」

熱門新聞

劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
章若楠10年前長這樣。(取材自微博)

中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

2025-03-01 19:00
女星楊穎36歲生日當天，工作室為她曬出系列美照。（取材自微博）

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

2025-02-28 07:30
方大同。(取材自方大同臉書專頁)

歌手方大同驚傳過世 享年41歲

2025-03-01 00:45

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價