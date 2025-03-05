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伊能靜過57歲生日 感嘆自己是「幸福老女孩」

娛樂新聞組／綜合報導
伊能靜自稱「幸福的老女孩」。(取材自微博)
伊能靜自稱「幸福的老女孩」。(取材自微博)

台灣女星、「美魔女」伊能靜，曬出自己戴著王冠，老公秦昊和女兒米粒陪伴慶生的溫馨畫面，並PO文抒發心聲中年其實很好，自己是幸福的老女孩「我從沒想過，到了這個年紀，竟然能活成現在的模樣……活成自己喜歡的樣子」，甚至已嚮往邁入60歲的自己。

綜合媒體報導，伊能靜說57歲是一個好數字，她有能力愛人愛己，又能做喜歡的事情，而且還有很多夢想等待去實現。她不再浪費時間去討好世界、參與多餘的社交，只想討好自己、把時間留給愛的人，「中年其實很好，就像人生處處都是枝繁葉茂、滿是生機的爽感。對世界很佛系，但對愛自己卻充滿狼性。我甚至已經開始嚮往六十歲的自己，那種通透、清醒、灑脫的快樂啊」，伊能靜說自己是幸福的老女孩，感謝粉絲一路見證她的人生歷程。

伊能靜長年維持精緻美貌與苗條身材，是演藝圈有名的美魔女，2015年與小10歲大陸演員秦昊結婚，在演出電影「我是女王」、「情劍」之後就沒有拍戲。她表示，不是不喜歡演戲，就是因為太喜歡演戲，但拿不到什麼太好的角色，畢竟年齡也在這了，長相又很尷尬，明明就是奶奶的年紀了，但演人家奶奶也不像。去年過生日時，伊能靜說要在60歲依然穿公主裙，80歲滿臉皺紋的時候還穿公主裙。

伊能靜過57歲生日。(取材自微博)
伊能靜過57歲生日。(取材自微博)
伊能靜（右）和老公秦昊（左）、女兒米粒一起過生日。(取材自微博)
伊能靜（右）和老公秦昊（左）、女兒米粒一起過生日。(取材自微博)

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