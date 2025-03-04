王大陸若成「劣跡藝人」中5待播劇下場恐很慘

男星王大陸涉教唆傷害Uber司機遭聲押。（本報資料照片）

藝人王大陸 上月因閃兵案被拘提，檢方以15萬元交保後，意外在王查扣手機裡發現他曾涉嫌教唆打人，留下的炫耀影片成了鐵證，王大陸遭拘提。王若成為法院認證「劣跡藝人」，至少有5部待播影視作品會受到影響。

王大陸原本演藝事業一帆風順，而且在華人圈風火火發展，近幾年來拍過多部電影、電視劇、綜藝，收入可觀，1月還在香港拍攝新電影「無法饒恕」。據微博 報導，王大陸目前有「無法饒恕」、「腹喜」2部電影和「信條」、「吉屋」、「在不安的世界安靜地活」3部電視劇尚未播出。

王大陸參演的「信條」電視劇。（取材自微博)

「王大陸涉嫌殺人未遂移送偵辦」消息曝光後，立即登上微博熱搜。據中國在2014年發布「封殺劣跡藝人」的通知檔案，「有吸毒、嫖娼等違法行為和醜聞劣跡者」將遭到封殺，無法出現在影劇作品中，拍好的作品無法上架，已經出版的作品可能被下架，連帶影響同劇演員。

王大陸參演的「在不安的世界安靜地活」電視劇。（取材自微博)

對王大陸行徑，網友怒斥：「逃兵役無所謂，但是，殺人未遂如果坐實的話，那就是劣跡藝人了」、「這樣的人建議封鎖」、「因為叫車把人打死？這短劇也不敢這麼演吧」、「這麼狂野的嗎？」、「不想入伍，就入獄吧」、「李威與王大陸，台灣藝人真狂野」。

而王大陸去年在台灣參加的唯一實境節目「艾嘉食堂」與張艾嘉、楊祐寧、柯佳嬿 等明星一同在蘇美島打拚。該節目即將有第二季，製作人B2回應表示：：「原本今年就要開拍第二季，但因故延期，演員卡司都在醞釀中，尚未討論到他。」不過B2認為，原本王大陸可以等當完兵繼續發展，但如果現在又有新的案子，那就是好好面對。