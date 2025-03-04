鄭爽準備復出？回應已還2.99億人民幣欠款

鄭爽(左)、佟大為主演的諜戰劇「絕密者」因鄭爽的「劣跡」而播出無期。(取材自微博)

憑藉「一起來看流星雨」、「微微一笑很傾城」走紅的大陸女星鄭爽 ，2021年捲入代孕棄養及漏稅醜聞，須補繳稅款、滯納金及罰款共2.99億人民幣(約4121萬美元)，鄭爽一度被傳到美國躲債；近日她首次透露還債進度，表示已足額補繳全部款項，網友熱議鄭爽要復出了？

綜合媒體報導，外型清純可人的鄭爽，曾是許多網友的夢中情人，但爆出代孕後形象盡毀。雖然鄭爽說還清稅務欠款，但還有一筆債「劣跡藝人賠償金」要還；鄭爽翻車退圈，影響了一批影視項目播出，其中就包括和佟大為合拍的諜戰劇「絕密者」，投資 方一度追到美國向鄭爽討債。

據報導，鄭爽1月在社交平台曬近照，被眼尖網友發現IP位址居然在老家遼寧瀋陽，證明她已悄悄回到中國。鄭爽也發視頻表示會遵守法紀，「不因流言動搖信念，直言真實之事，待時光之河濯清」，疑似做出回應。