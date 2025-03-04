鄭爽準備復出？回應已還2.99億人民幣欠款
憑藉「一起來看流星雨」、「微微一笑很傾城」走紅的大陸女星鄭爽，2021年捲入代孕棄養及漏稅醜聞，須補繳稅款、滯納金及罰款共2.99億人民幣(約4121萬美元)，鄭爽一度被傳到美國躲債；近日她首次透露還債進度，表示已足額補繳全部款項，網友熱議鄭爽要復出了？
綜合媒體報導，外型清純可人的鄭爽，曾是許多網友的夢中情人，但爆出代孕後形象盡毀。雖然鄭爽說還清稅務欠款，但還有一筆債「劣跡藝人賠償金」要還；鄭爽翻車退圈，影響了一批影視項目播出，其中就包括和佟大為合拍的諜戰劇「絕密者」，投資方一度追到美國向鄭爽討債。
據報導，鄭爽1月在社交平台曬近照，被眼尖網友發現IP位址居然在老家遼寧瀋陽，證明她已悄悄回到中國。鄭爽也發視頻表示會遵守法紀，「不因流言動搖信念，直言真實之事，待時光之河濯清」，疑似做出回應。
報導指出，鄭爽先前與周冬雨、關曉彤、楊紫被南都娛樂周刊評為「90後四小花旦」，早年她承認戀過張翰、胡彥斌，2016年與胡彥斌分手。2018年參加節目「這！就是鐵甲」與素人男友張恒傳出戀情，後來分手。不料，2021年爆出兩人在2019年底和2020年初到美國找代孕生下一女一子，後又爆出涉嫌陰陽合同挨罰，導致鄭爽名聲全毀，直接消失演藝圈。
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