「短劇F4」何健麒爆劈腿 新劇「玉茗茶骨」秒遭換角

何健麒有「短劇F4」封號，爆出劈腿醜聞後遭換角。(取材自微博)

大陸男星何健麒擁有帥氣的外表，憑藉拍攝網路短劇而走紅，有「短劇F4」的封號，他日前被爆劈腿醜聞，除了與女友同床共枕，又帶別的女子開房間，原本3月中旬要演出長劇「玉茗茶骨」，製作人于正馬上發聲切割，宣布換角。

綜合媒體報導，何健麒被指控同時交往兩女子，被其中一名交往對象指控是「時間管理大師」；爆料女子稱，何健麒才剛與自己同床，隔日就帶另一名女生開房間。爆料女子更稱自己手上有錄音證據，同時曬出聊天紀錄。

消息曝光後，瞬間登上熱搜，有網友在于正貼文下留言：「何健麒你怎麼辦啊？」于正斬釘截鐵回應：「換！」

「玉茗茶骨」是于正製作的新戲，男主角是侯明昊，女主角是古力娜扎，當時傳出「短劇F4」何健麒將演出，新劇受到短劇粉絲關注。該劇預計3月13日開機。

據報導，何健麒本來是一名高鐵售票員，因帥氣外型引發圍觀，被站方辭退後轉戰演藝圈，隨後出演「綺靡」、「玫瑰陷落」等作品，參加綜藝「開播！短劇季」獲寧靜、張萌肯定，今年初更登上央視春晚。