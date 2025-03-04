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「掌心」鄭業成被控劈腿 網擔心劉詩詩新劇遭下架

娛樂新聞組╱綜合報導
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鄭業成演出古裝劇「掌心」。(圖／愛爾達電視提供)
鄭業成演出古裝劇「掌心」。(圖／愛爾達電視提供)

「錦繡安寧」女演員陳思澈近日發文稱遭男友劈腿，根據她給出的線索，網友紛紛猜測是演過「花千骨」、「鶴唳華亭」、「祝卿好」、「蜀錦人家」的鄭業成。鄭業成透過工作室發聲明澄清，揚言要對造謠者提告。

陳思澈在微博發文指「努力讓自己從這兩年5678次的背叛裡走出來」，她怒罵「辜負真心的人都該吞1000根針」、「憑什麼！憑什麼辜負的人一個又一個！傷人一次又一次！做為一個人怎麼可以自私成這個樣子！還可以裝陽光大男孩在外面繼續騙人」。

陳思澈提到，在她吃了藥睡不著，自我懷疑、自我否定從88斤瘦到76斤的時候，「哥又戀愛了，遊樂園吃飯、摟腰、又挽手，怪不得突然就不聯繫，訊息也不回了」。

網友根據陳思澈給出的線索，檢視近日鄭業成被媒體拍到與一女生在遊樂場約會，後挽手同歸家中，疑似新戀情曝光。

消息火速衝上微博熱搜，鄭業成工作室澄清沒有「劈腿」、「背叛」，並揚言對散播謠言的帳號提告。

由於中國廣電局近年來對於逃稅、酒駕、三觀不正的藝人，會直接列入「劣跡藝人」封殺，鄭業成如果無法自證，可能被「軟封殺」，這也讓粉絲擔憂近日由他、劉詩詩和竇驍主演的陸劇「掌心」，可能會受到最大影響，「心疼劉詩詩」、「不會突然下架吧」。

女星發文怒控男友出軌，網友猜測是鄭業成。(取材自微博)
女星發文怒控男友出軌，網友猜測是鄭業成。(取材自微博)

劉詩詩 微博

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