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離婚快樂？陳曉首露臉笑容變多 網驚：回春了

娛樂新聞組╱綜合報導
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陳曉(中)離婚後首度露面，氣色極佳。(取材自微博)
陳曉(中)離婚後首度露面，氣色極佳。(取材自微博)

大陸男星陳曉陳妍希2月18日同步宣布離婚，離婚後陳曉首度在中國文學藝術界聯合會活動現身，身穿一襲筆挺西裝，神采奕奕登台致辭，狀態極佳，看不出絲毫心情受到影響，還有網友認為他看起來比過去看帥，直呼他「回春了」，好狀態直接飆上熱搜。

媒體畫面可見，當天陳曉穿著正裝，筆挺的身材勻稱健碩。在離婚前，不少網友發現陳曉臉上笑容很少，出席任何活動都一臉嚴肅，而離婚後的陳曉，笑容明顯變多，與粉絲合影會露出暖暖的笑容，眼神也變得柔和。

對於陳曉的狀態，網友紛紛表示：「人逢喜事精神爽」、「離婚是最好的醫美」、「挺好，一別兩寬」、「嘿嘿，這個狀態可真好啊 」、「就離了唄，不合適的婚姻對雙方也是解脫」。

「雙陳」離婚並未公開真正的離婚原因，如今大陸網路上更有傳聞，陳曉早在官宣離婚前就已展開新戀情，不少網友扒出陳曉與毛曉彤同框的畫面，陳曉臉上都是燦爛笑容。不少網友也猜測兩人關係不一般，陳曉離婚後，毛曉彤也成為輿論的焦點。

不過對於外界的質疑聲，陳曉與毛曉彤本人都未回應。

陳曉雖然婚姻不順但事業運起飛，2022年與劉亦菲合作「夢華錄」人氣回升，婚變這一年他持續拍戲，一點也沒耽誤到工作，目前有古裝傳奇劇「大生意人」、懸疑犯罪劇「隱瞞之事」、武俠劇「雲襄傳之將進酒」以及電影「Ｘ的故事」、「一表人才」等作品待播。

陳曉離婚後首度露面，氣色極佳。(取材自微博)
陳曉離婚後首度露面，氣色極佳。(取材自微博)

陳曉 劉亦菲 陳妍希

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