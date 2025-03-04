肖戰「射鵰」在泰票房佳 網酸：這點數字不夠買熱搜

肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」在泰國上映，寫下近年華語片最佳周票房紀錄。(取材自微博)

大陸男星肖戰 主演的電影「射鵰英雄傳：俠之大者」，雖然在中國大陸春節 檔票房受挫，出海到泰國 上映票房卻不俗，不僅首周力壓好萊塢大片「美國隊長4」(Captain America: Brave New World)，在曼谷、清邁兩地拿下周票房冠軍，還以總票房1180萬泰銖(約266萬人民幣，36.7萬美元)，寫下4年來華語片在泰國的最佳周票房紀錄。

搜狐娛樂報導，不過「射鵰」這個成績卻引發不少網友調侃，「這樣的票房數字就上熱搜？買熱搜的錢都不夠吧」，更有網友戲稱「建議泰國朋友看十遍『哪吒2』，比較一下」。

報導指出，大陸春節檔電影大戰已告一段落，肖戰主演的「射鵰」票房拿到第四名，據燈塔專業版統計，該片6.07億人民幣(約8375萬美元)超越「狄仁杰之四大天王」，一舉登上影史武俠片票房冠軍。

據報導，「射鵰」預售時票房領跑群雄，沒想到正式上映後「開高走低」，口碑更是兩極化，有觀眾肯定肖戰的演技，認為「他讓郭靖的質樸不再等同於木訥，而是充滿生命張力的淨水流深」，但也有人對整部片子的武打場面不滿，大喊「武俠片已死」。

主演肖戰則被批評武打戲很差，底子差到每一個遠鏡頭都因他而無法拳拳到肉，「遠鏡頭那麼多特效，都是因為他的手腳協調太差；每一個吊鋼絲的戲，他都是輕飄飄；他經不起武打，甚至不如把機會讓給向佐」； 還有人說該片缺乏傳統武俠元素，像「賽亞人打架」。