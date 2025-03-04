我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中出手反制 對美12類農產品加徵10至15%關稅

率先反制 加拿大4日起對美國課25%報復性關稅

肖戰「射鵰」在泰票房佳 網酸：這點數字不夠買熱搜

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」在泰國上映，寫下近年華語片最佳周票房紀錄。(取材自微博)
肖戰主演的「射鵰英雄傳：俠之大者」在泰國上映，寫下近年華語片最佳周票房紀錄。(取材自微博)

大陸男星肖戰主演的電影「射鵰英雄傳：俠之大者」，雖然在中國大陸春節檔票房受挫，出海到泰國上映票房卻不俗，不僅首周力壓好萊塢大片「美國隊長4」(Captain America: Brave New World)，在曼谷、清邁兩地拿下周票房冠軍，還以總票房1180萬泰銖(約266萬人民幣，36.7萬美元)，寫下4年來華語片在泰國的最佳周票房紀錄。

搜狐娛樂報導，不過「射鵰」這個成績卻引發不少網友調侃，「這樣的票房數字就上熱搜？買熱搜的錢都不夠吧」，更有網友戲稱「建議泰國朋友看十遍『哪吒2』，比較一下」。

報導指出，大陸春節檔電影大戰已告一段落，肖戰主演的「射鵰」票房拿到第四名，據燈塔專業版統計，該片6.07億人民幣(約8375萬美元)超越「狄仁杰之四大天王」，一舉登上影史武俠片票房冠軍。

據報導，「射鵰」預售時票房領跑群雄，沒想到正式上映後「開高走低」，口碑更是兩極化，有觀眾肯定肖戰的演技，認為「他讓郭靖的質樸不再等同於木訥，而是充滿生命張力的淨水流深」，但也有人對整部片子的武打場面不滿，大喊「武俠片已死」。

主演肖戰則被批評武打戲很差，底子差到每一個遠鏡頭都因他而無法拳拳到肉，「遠鏡頭那麼多特效，都是因為他的手腳協調太差；每一個吊鋼絲的戲，他都是輕飄飄；他經不起武打，甚至不如把機會讓給向佐」； 還有人說該片缺乏傳統武俠元素，像「賽亞人打架」。

肖戰 泰國 春節

上一則

孫協志宣布再婚夏宇童 前妻韓瑜反應曝光

下一則

立威廉寵10歲愛女 慶生遊杜拜九天騎駱駝

延伸閱讀

「新美國隊長」票房大幅下滑 仍冠北美

「新美國隊長」票房大幅下滑 仍冠北美
口碑兩極化…「射鵰」票房破6億 肖戰打出武俠片冠軍

口碑兩極化…「射鵰」票房破6億 肖戰打出武俠片冠軍
胡軍扮洪七公「滿頭繡球」 網傻眼：財神爺嗎？

胡軍扮洪七公「滿頭繡球」 網傻眼：財神爺嗎？
在一片質疑聲中… 肖戰「射鵰」票房破6億 登影史武俠片冠軍

在一片質疑聲中… 肖戰「射鵰」票房破6億 登影史武俠片冠軍

熱門新聞

許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
章若楠10年前長這樣。(取材自微博)

中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

2025-03-01 19:00
女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財
助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲