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鄭爽準備復出？回應已還2.99億欠稅、罰款

娛樂新聞組／即時報導
曾經是許多網友的夢中情人的鄭爽，淪劣跡藝人遠走美國。(取材自微博)
曾經是許多網友的夢中情人的鄭爽，淪劣跡藝人遠走美國。(取材自微博)

憑藉電視劇「一起來看流星雨」、「微微一笑很傾城」走紅的中國女星，2021年捲入代孕棄養及漏稅醜聞，相關部門通報她被罰款的細節，確認她需補繳稅款、滯納金及罰款共計2.99億元，鄭爽一度被傳躲到美國，拒絕繳交欠款；近日她首次透露還債進度，表示已經依法籌措資金，按時足額補繳了全部稅款、滯納金和罰款，網民熱議「鄭爽要復出了？」

綜合媒體報導，外型清純可人的鄭爽，曾是許多網友的夢中情人，但爆出代孕事件後形象盡毀，更因違約欠下巨額違約金，不得不遠走美國躲避債務。雖然鄭爽還清稅務欠款，但還有一筆債「劣跡藝人賠償金」要還。鄭爽翻車退圈，影響了一批影視項目播出，其中就包括和佟大為合作拍攝的諜戰劇「絕密者」，投資方曾跑到美國追債。

佟大為、鄭爽領銜主演的動作劇情諜戰大戲「絕密者」。（取材自微博）
佟大為、鄭爽領銜主演的動作劇情諜戰大戲「絕密者」。（取材自微博）

據報導，鄭爽知道自從債主到美國追債後，鄭爽多次透露自己生病，表示沒錢沒辦法生存，去年33歲生日，照片意外曝光。照片中可見她髮際線變高，整個人發福，與過去浪漫清純模樣判若兩人。但1月鄭爽透過社交平台曬出近照，但被眼尖網友發現，她的IP位址居然不是在美國，而是在老家遼寧瀋陽，證明她已悄悄回到中國。鄭爽也發出視頻，表示自己會遵守法紀，「不因流言動搖信念，直言真實之事，待時光之河濯清」，疑似做出回應。。

報導指出，鄭爽先前與周冬雨、關曉彤、楊紫被「南都娛樂周刊」評為「90後四小花旦」，早年她認戀過張翰、胡彥斌，直到2016年才與胡彥斌正式分手。2018年因參加節目「這！就是鐵甲」與素人男友張恒傳出戀情，但後來分手。不料，2021年爆出兩人在2019年底和2020年初在美國找代孕生下一女一子，後又爆出因涉嫌陰陽合約事件挨罰，導致鄭爽名聲全毀，直接消失在演藝圈。

去夫生日，鄭爽照片曝光。(取材自微博)
去夫生日，鄭爽照片曝光。(取材自微博)

鄭爽 投資 楊紫

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