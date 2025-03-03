陸「短劇F4」爆劈腿 睡完女友隔天帶人開房

何健麒有「短劇F4」的封號。（取材自微博)

大陸男星何健麒擁有帥氣的外表，憑藉拍攝網路短劇而走紅，有「短劇F4」的封號，他日前被爆劈腿醜聞，遭爆與女友同床共枕，又帶別的女子開房間，原本3月中旬要演出長劇「玉茗茶骨」，該劇製作人于正馬上也發聲切割，宣布換角。

綜合媒體報導，何健麒被指控在戀愛期間同時交往兩女子，被其中一位交往對象指控是「時間管理大師」，爆料女子表示，何健麒才剛與自己同床，結果隔日就帶另一個女生開房間。女子更稱自己手上有錄音證據，同時還曬出聊天紀錄，消息曝光後瞬間登上熱搜有網友在于正貼文下留言：「何健麒你怎麼辦啊？」于正斬釘截鐵回應「換！」

「玉茗茶骨」是于正製作的新戲，男主角是侯明昊，女主角是古力娜扎，當時傳出「短劇F4」何健麒將演出，新劇受到短劇粉絲關注。該劇預計3月13日正式開機。

何健麒出道前曾是大陸高鐵珠海站的售票員。（取材自微博)

據報導，何健麒本來是一名高鐵售票員，因外型帥氣引發圍觀，被站方辭退後轉戰演藝圈，因出演「綺靡」「玫瑰陷落」等作品走紅，參加綜藝「開播！短劇季」獲寧靜、張萌肯定，今年初更登上央視春晚。不過他被爆劈腿引來網友批評，「他是火了之後就飄了，對自己的定位不清楚」、「沒想到這麼快就塌了」。