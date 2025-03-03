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星二代甜馨否認整容 自曝被同學蹭流量…蹭完還孤立

娛樂新聞組／即時報導
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賈乃亮（左）曾與前妻李小璐一起為女兒慶生。(取材自微博)
賈乃亮（左）曾與前妻李小璐一起為女兒慶生。(取材自微博)

賈乃亮和李小璐的女兒甜馨日前在社交平台發長文，除回應網友調侃她疑似整容的回應，並表示有些朋友甚至接近她都是為了蹭流量，「蹭完了就要孤立」；「甜馨稱被同學蹭流量後孤立」的詞條登上熱搜第一，也引發網友熱議。

綜合媒體報導，甜馨在長文中提到幾個關鍵點：一是澄清網友們調侃她整容，她很反感這樣的調侃，並指網友對一個孩子太不寬容；還有網友們在留言區玩梗，對甜馨的心理造成很大的困擾。

報導指出，甜馨所說的玩梗，是媽媽李小璐當年「做頭髮」的事件，網友們當玩笑不斷的提起，對甜馨造成極大傷害。最重要的一點，甜馨間透露自己在學校的狀態，有些朋友甚至接近她都是為了蹭流量，「蹭完了就要孤立」。

據報導，有網友回應：私立學校的常見現狀，父母要嘛幫孩子轉學，要嘛去國外留學，但是她父母一個忙著帶貨，一個忙著跳舞…不少的網友看到甜馨的狀態十分的擔憂，畢竟她才12歲，也有暖心的網友安慰甜馨，希望她勇敢做自己。

李小璐16歲時憑藉精湛演技獲金馬獎「最佳女主角」，感情狀態也很豐富，2017年她和饒舌歌手PG ONE一起過夜，流出的親密影片，直到2019年，賈乃亮和李小璐離婚，結束7年婚姻。而甜馨小時候曾和賈乃亮一起參加陸綜「爸爸回來了」，機靈、可愛模樣深受觀眾喜愛

甜馨在社交平台發長文，表示有些朋友為了蹭流量接近她。（取材自微博）
甜馨在社交平台發長文，表示有些朋友為了蹭流量接近她。（取材自微博）

李小璐

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