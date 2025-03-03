收復「大女主」？迪麗熱巴傳演「女足」 成最強顏值星女郎

迪麗熱巴被傳要演出「女足」。（取材自微博）

「喜劇之王」周星馳 前年宣布要拍女版「少林足球」電影「女足」（暫名），近日微博瘋傳90小花迪麗熱巴 要演出「女足」，成為最強顏值「星女郎」；有一說她只是客串，但也有網友直言：「她就是主演，其他徵選的人只是配角」，消息一出隨即霸榜熱搜。

2024年娛樂明星商業價值榜單，迪麗熱巴高居第五，雖然尚無主演劇集播出，但待播劇備受期待。

不過，有媒體指出，迪麗熱巴近年人氣走下坡，影視資源被其他小花如趙露思 、虞書欣等分薄，往年穩坐「時尚女王」、在時裝周搶盡鋒頭的她，今年卻不見蹤影。

此外，有指是負面新聞太多，令品牌卻步，而且由於她長期被稱為「廣告女郎」，已很久沒演藝佳作，星途也讓粉絲擔心。

近日傳出迪麗熱巴將參與周星馳開拍的電影「女足」，隨即引起熱議，因為該片自前年宣布開拍後，不時有女星主動要求加盟，希望成為新一代「星女郎」。至於熱巴究竟是客串還是女主角，劇組方面尚未正式回應，但粉絲希望她藉此收復「大女主」失地，不過也表明「聽謠不信謠」，一切都以官方宣布為主。

事實上，周星馳之前的海選也有結果，從歌手、演員、運動員到新人都有採用，像是謝采紋（采子）、蔡南筠、姚方、關麗葒，楊昀蒨和張天一都有入選。