我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美客機又出意外 機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

還是加州人的驕傲嗎 In-N-Out總部將遷田納西

收復「大女主」？迪麗熱巴傳演「女足」 成最強顏值星女郎

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迪麗熱巴被傳要演出「女足」。（取材自微博）
迪麗熱巴被傳要演出「女足」。（取材自微博）

「喜劇之王」周星馳前年宣布要拍女版「少林足球」電影「女足」（暫名），近日微博瘋傳90小花迪麗熱巴要演出「女足」，成為最強顏值「星女郎」；有一說她只是客串，但也有網友直言：「她就是主演，其他徵選的人只是配角」，消息一出隨即霸榜熱搜。

2024年娛樂明星商業價值榜單，迪麗熱巴高居第五，雖然尚無主演劇集播出，但待播劇備受期待。

不過，有媒體指出，迪麗熱巴近年人氣走下坡，影視資源被其他小花如趙露思、虞書欣等分薄，往年穩坐「時尚女王」、在時裝周搶盡鋒頭的她，今年卻不見蹤影。

此外，有指是負面新聞太多，令品牌卻步，而且由於她長期被稱為「廣告女郎」，已很久沒演藝佳作，星途也讓粉絲擔心。

近日傳出迪麗熱巴將參與周星馳開拍的電影「女足」，隨即引起熱議，因為該片自前年宣布開拍後，不時有女星主動要求加盟，希望成為新一代「星女郎」。至於熱巴究竟是客串還是女主角，劇組方面尚未正式回應，但粉絲希望她藉此收復「大女主」失地，不過也表明「聽謠不信謠」，一切都以官方宣布為主。

事實上，周星馳之前的海選也有結果，從歌手、演員、運動員到新人都有採用，像是謝采紋（采子）、蔡南筠、姚方、關麗葒，楊昀蒨和張天一都有入選。

迪麗熱巴 周星馳 趙露思

上一則

整過頭？戚薇眼睛吊起來 網：往劉玉玲方向去了

下一則

奧斯卡／「艾諾拉」包辦最佳影片5大獎 導演喊：繼續為大螢幕拍電影

延伸閱讀

迪麗熱巴變星女郎？網瘋傳周星馳欽點：最強顏值

迪麗熱巴變星女郎？網瘋傳周星馳欽點：最強顏值
62歲周星馳罕見正面露臉 網驚「難看」：根本是初四的臉

62歲周星馳罕見正面露臉 網驚「難看」：根本是初四的臉
62歲周星馳正面照來了…網友：根本是初四的臉

62歲周星馳正面照來了…網友：根本是初四的臉
不是迪麗熱巴 黃景瑜帶新歡健身？ 女方傳是「95後小花」

不是迪麗熱巴 黃景瑜帶新歡健身？ 女方傳是「95後小花」

熱門新聞

許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
章若楠10年前長這樣。(取材自微博)

中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

2025-03-01 19:00

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返