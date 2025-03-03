「浪姐6」主題曲站C位 葉童、王珞丹先抓住流量密碼

王珞丹人氣高，她除了演戲歌聲也不錯。（取材自微博）

中國選秀綜藝「乘風破浪的姐姐」（簡稱「浪姐」）第6季開始錄製，節目還沒播出，有兩名「姐姐」先抓住流量密碼；目前討論度最高的是葉童，節目還沒播出她就多次登上熱搜，她站在主題曲的C位，也引起爭議。另一名則是以「杜拉升職記」成為實力派演員的王珞丹。

「浪姐6」參賽者年齡層從29歲到61歲，年紀最長的是港星葉童，她因「新白娘子傳奇」中的「許仙」而為人熟知，而年紀最輕的李藝彤則曾是女團SNH48成員。

「浪姐6」參賽者年齡層從29歲到61歲，年紀最長的是港星葉童，年紀最輕的李藝彤曾是女團SNH48成員；據了解，「浪姐6」雖然還沒有官宣參與錄製的名單，但看到主題曲錄製的相關路透後，可以確定參與錄製的藝人。

葉童因「新白娘子傳奇」中的「許仙」而為人熟知，有些網友認為葉童的人氣不高，不該站在C位，但大部分網友卻表示：葉童成為主題曲的C位，絕對算實至名歸，畢竟葉童的年齡擺在那裡，代表作品擺在那裡，所以她站在C位，絕對能服眾。

除了葉童站C位，主題曲中王珞丹是另一個C位，提到王珞丹，許多網友都會想到“演員”，她憑藉「奮鬥」、「我的青春誰做主」、「杜拉升職記」等，成為觀眾心中的實力派演員。