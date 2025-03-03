遭冷暴力分手…劉曉慶硬懟前男友：我沒有一塊骨頭是軟的

劉曉慶在「一路繁花」節目中首度談及前男友事件。（取材自微博)

74歲女星劉曉慶去年10月被爆出疑似婚內出軌，還遭小20歲的前男友控冷暴力分手，之後前男友在劉曉慶下班時在路邊堵人疑似討分手費，衝突畫面曝光引發網友熱議，劉曉慶近日在節目中談及前男友事件，她直接放話「我告訴你，身上365塊骨頭，沒有一塊是軟的」。

去年12月，劉曉慶收工後與保鑣和助理一行人在街邊等車，這個時候前男友出現，劉曉慶表情一臉吃驚。前男友直直走向劉曉慶，表示想要和女方溝通協議中需履行的款項；經紀人見狀上前用肩膀阻擋，劉曉慶一臉冷漠沒說什麼，直接指著前男友的方向，一群黑衣人就趕緊將前男友帶到一旁，最後前男友眼睜睜看著劉曉慶與經紀人搭車離開。

劉曉慶在「一路繁花 」節目中首度談及此事件，她稱對方「千山萬水的找到我，說我欠他錢」，被問及為什麼不選擇報警，她直接放話「身上365塊骨頭，沒有一塊是軟的」。

劉曉慶曾主演「武則天」紅遍全亞洲，霸氣形象深植人心，沒想到戲裡是女強人的她，戲外私生活也相當精采。劉曉慶前男友也是她的前助理，兩人交往多年，當時對方才38歲，之前還曝光了兩人的聊天紀錄，引來網友關注。