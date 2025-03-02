方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同生前非常養生，而且不碰菸酒。（圖／寬宏提供）

方大同病逝讓各界相當錯愕，粉絲更是滿滿不捨，其所屬賦音樂稱他5年來積極面對頑疾，可惜不敵病魔辭世。茹素的他生前非常養生，而且不碰菸酒，平常更只喝白開水，唯獨戒不掉熬夜的壞習慣。

方大同跟著爸媽信奉巴哈伊教，崇尚和平，自幼吃素，這樣的成長背景讓他不易動怒，生前在香港 即便遇到狗仔隊貼著臉拍照，他也不會生氣，因為能理解對方的工作所需。修養極佳的他被喻為音樂才子，也只有音樂能讓他打破養生的生活，一旦製作專輯就是不分晝夜投入其中，每天至少工作18小時，曾因長時間熬夜導致身體上火，嘴裡水泡不斷冒出，痛不堪言。

他2010年9月逛街時突然喘不過氣，背部、手部極度疼痛，入院照X光檢查是肺部氣泡破掉，當時因為氣胸緊急停工，聽從醫囑「不能唱歌、不宜搭飛機、上廁所不能太用力」全面休養。身體好轉之後他又投身音樂，隔年4月推出專輯「15」，不顧媽媽每日工作8小時的規定，沒日沒夜地創作歌曲、製作專輯，還多出時間練習吉他，他一度打趣稱：「其實氣胸，也有它的好處。」