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方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

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方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

記者林士傑／即時報導
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方大同生前非常養生，而且不碰菸酒。（圖／寬宏提供）
方大同生前非常養生，而且不碰菸酒。（圖／寬宏提供）

方大同病逝讓各界相當錯愕，粉絲更是滿滿不捨，其所屬賦音樂稱他5年來積極面對頑疾，可惜不敵病魔辭世。茹素的他生前非常養生，而且不碰菸酒，平常更只喝白開水，唯獨戒不掉熬夜的壞習慣。

方大同跟著爸媽信奉巴哈伊教，崇尚和平，自幼吃素，這樣的成長背景讓他不易動怒，生前在香港即便遇到狗仔隊貼著臉拍照，他也不會生氣，因為能理解對方的工作所需。修養極佳的他被喻為音樂才子，也只有音樂能讓他打破養生的生活，一旦製作專輯就是不分晝夜投入其中，每天至少工作18小時，曾因長時間熬夜導致身體上火，嘴裡水泡不斷冒出，痛不堪言。

他2010年9月逛街時突然喘不過氣，背部、手部極度疼痛，入院照X光檢查是肺部氣泡破掉，當時因為氣胸緊急停工，聽從醫囑「不能唱歌、不宜搭飛機、上廁所不能太用力」全面休養。身體好轉之後他又投身音樂，隔年4月推出專輯「15」，不顧媽媽每日工作8小時的規定，沒日沒夜地創作歌曲、製作專輯，還多出時間練習吉他，他一度打趣稱：「其實氣胸，也有它的好處。」

而他身高174公分，2019年來台宣傳演唱會體型明顯消瘦，他說氣胸近3年未再復發，體重在40至50公斤間游移。不過他自2023年後鮮少在鏡頭前露面，上次公開露面是去年9月直播，暴瘦外型令外界擔心，他當時坦言因生病在修養，且生病間接影響他的嗓音，不過自己「在康復的路上」，只是歌迷等來的是病逝消息，讓人不勝唏噓。

方大同生前的體重在40至50公斤間游移。（本報資料照片）
方大同生前的體重在40至50公斤間游移。（本報資料照片）

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