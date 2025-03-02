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方大同最後專訪談病況「很難熬」 網：他一輩子愛音樂

娛樂新聞組／綜合報導
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方大同曾提到等身體狀況好轉後，希望可以辦巡迴演唱會。(圖／賦音樂提供)
方大同曾提到等身體狀況好轉後，希望可以辦巡迴演唱會。(圖／賦音樂提供)

金曲歌王方大同驚傳過世，享年41歲。他3年前推出單曲後突然消失螢光幕前，不時有網友好奇發文「方大同怎麼了」、「方大同跑去哪了」，一度傳出他轉行務農，他去年9月曾透過影片澄清「我不是農人」，同時表示因健康出問題「閉關」。

去年方大同發行他的最新專輯「夢想家 The Dreamer」則成為遺作，當時他身型消瘦接受網紅周楊訪問，談到自己還有很多夢想，會創作出更多音樂，也提到等身體狀況好轉後，希望可以舉辦巡迴演唱會。歌迷不經感嘆，「他一輩子愛音樂」。

方大同的音樂生涯始於2005年，首張專輯「Soul Boy」以「世界大同」為主題，奠定他「音樂才子」的地位，2006年，方大同推出第二張專輯「愛愛愛」，「愛愛愛」不僅成為方大同的代表作，更被譽為華語樂壇的永恒經典，更是歌迷愛的神曲。

去年10月方大同接受訪問，當時提到多年沒有出現在大眾面前原因，他透露2016年發行專輯「JTW 西遊記」就想過自己會很久不發音樂，因為當時剛成立自己的公司賦音樂，想推自己的藝人出來，當時打算一半走幕後。

但到了2021年年初方大同開始生病，之後又碰上新冠疫情，各方面都受到影響，最後選擇放下公司很多事。

訪談中方大同表示自己會繼續創作音樂，「雖然我身體不舒服，而且那段時間是真的挺難熬的，我還有夢想，我還有音樂夢想，我還有很多，除了音樂夢想以外，創作上想做的事情」

微博上有網友分享了方大同最後一次現身的身影，是2024年10月29日在上海東方藝術中心。當時有網友發文稱在84歲音樂巨星賀比漢考克(Herbie Hancock)的上海音樂會上偶遇了方大同。照片中，方大同頭戴帽子，身穿灰色厚外套配黑色長闊褲，戴著口罩。當時身型消瘦，但氣色還不錯，還開心和友人聊天，沒想到四個月後就病逝。

方大同驚傳過世，享年41歲。(取材自微博)
方大同驚傳過世，享年41歲。(取材自微博)

疫情 口罩 微博

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