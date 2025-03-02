方大同最後專訪談病況「很難熬」 網：他一輩子愛音樂

方大同曾提到等身體狀況好轉後，希望可以辦巡迴演唱會。(圖／賦音樂提供)

金曲歌王方大同驚傳過世，享年41歲。他3年前推出單曲後突然消失螢光幕前，不時有網友好奇發文「方大同怎麼了」、「方大同跑去哪了」，一度傳出他轉行務農，他去年9月曾透過影片澄清「我不是農人」，同時表示因健康出問題「閉關」。

去年方大同發行他的最新專輯「夢想家 The Dreamer」則成為遺作，當時他身型消瘦接受網紅周楊訪問，談到自己還有很多夢想，會創作出更多音樂，也提到等身體狀況好轉後，希望可以舉辦巡迴演唱會。歌迷不經感嘆，「他一輩子愛音樂」。

方大同的音樂生涯始於2005年，首張專輯「Soul Boy」以「世界大同」為主題，奠定他「音樂才子」的地位，2006年，方大同推出第二張專輯「愛愛愛」，「愛愛愛」不僅成為方大同的代表作，更被譽為華語樂壇的永恒經典，更是歌迷愛的神曲。

去年10月方大同接受訪問，當時提到多年沒有出現在大眾面前原因，他透露2016年發行專輯「JTW 西遊記」就想過自己會很久不發音樂，因為當時剛成立自己的公司賦音樂，想推自己的藝人出來，當時打算一半走幕後。

但到了2021年年初方大同開始生病，之後又碰上新冠疫情 ，各方面都受到影響，最後選擇放下公司很多事。

訪談中方大同表示自己會繼續創作音樂，「雖然我身體不舒服，而且那段時間是真的挺難熬的，我還有夢想，我還有音樂夢想，我還有很多，除了音樂夢想以外，創作上想做的事情」