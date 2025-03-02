瞎傳歌神欠錢 張學友演唱會唱到一半揭真相

張學友在演唱會上親口澄清，絕對沒有欠別人錢。(圖／環球音樂提供)

香港 歌神張學友「60+」巡迴演唱會到廣州，在演唱會上語出驚人說，有人傳他開這麼多演唱會是因為欠錢，張學友再澄清一次，「我真的沒有欠別人錢，真的沒有」。

張學友笑說自己平常就比較節儉，「之前我在網上也看到，有些人看到我穿的那件衣服就說：『那件衣服好像是10年前的吧』，我想跟大家說，我現在穿的衣服，很多都是20幾年前的。」還幽默說，這代表20幾年前的衣服品質很好，以及他的身材一直保持得很好。

張學友表示真的沒有欠別人錢，「小時候，媽媽就跟我說兒子啊，借錢很困難，一定要靠自己努力，這句話我一直記到現在」，所以他一直很害怕借錢。

張學友透露，之所以開這麼多演唱會，都是為了自己而做，「因為我覺得開心，希望能讓更多喜歡聽我唱歌的朋友，聽到我的歌聲」。

張學友在疫情 期間曾自曝沒有收入，卻因此被瞎傳破產 、財務危機、老婆羅美薇花掉上億港元等，他本人後來還特地澄清：「我看到有人傳我經濟有很大的問題，這是很大的誤解，我有存錢的習慣，所以現在還可以，放心沒問題的。」不過，2014張學友曾說和曾志偉合作買樓，差點破產收場。