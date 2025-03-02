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方大同過世隔天 唯一緋聞女友薛凱琪演出突落淚

記者梅衍儂╱綜合報導
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薛凱琪22日在海口音樂節演出落淚。(取材自微博)
薛凱琪22日在海口音樂節演出落淚。(取材自微博)

金曲歌王方大同突傳病逝，他出道20年來，只有薛凱琪這麼一位緋聞女友。薛凱琪日前在海口音樂節上，唱到新歌「半路」時忍不住哭泣，歌迷猜想她可能當時已經知道噩耗。而今離世消息傳出，「方大同 薛凱琪」一詞也登上微博熱搜，網友翻出兩人昔日打鬧畫面，嘆「不敢想像薛凱琪會有多難過」。

薛凱琪與方大同情誼維繫10多年，有如「友達以上，戀人未滿」狀態，薛凱琪曾節目分享感情生活，她表示入行時深受情緒問題所擾，時常眼淚流個不停，在人生最低潮時期，是方大同伸出援手拉他一把，救回曾想輕生的她。被問到方大同有什麼缺點？薛凱琪笑稱：「他就像是老人家，連啤酒都是無酒精，只有苦味，很像愛吃苦的老人家。」

如今方大同先一步離開人世，薛凱琪目前尚未發聲。她2月22日在海口音樂節演出，正是方大同過世隔天，演唱到一半落淚，有歌迷在網路上表示，當時薛凱琪還鼓勵大家不要放棄自己，如今回想可能是不捨好友的離去。

香港012022年曾報導，薛凱琪上王祖藍新節目「有個閨密叫祖藍」時談到與方大同的情誼，透露對方陪她走過受情緒病困擾的人生低潮時期，還理智分析開導她，把她「救回來」、教她寫歌、為她作曲，直呼方大同是「神送給她的禮物」。

而今方大同離世，網友震驚表示難以想像薛凱琪心情。

薛凱琪與方大同相識多年，關係緊密，外界解讀「友達以上，戀人未滿」。(取材自微博)
薛凱琪與方大同相識多年，關係緊密，外界解讀「友達以上，戀人未滿」。(取材自微博)

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