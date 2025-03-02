「85花」婚姻多舛 楊冪、Baby、趙麗穎沒逃掉 獨唐嫣甩魔咒

40--趙麗穎、馮紹峰因戲結緣而結婚，育有一子「想想」，離婚後兩人會共同撫養小孩。(取材自微博)

婚變傳好幾年的大陸男星陳曉與台灣女星陳妍希，近日證實離婚是真，也常被傳婚變的劉詩詩、吳奇隆，被陸網點名是下對離婚的夫妻檔，同時掀起網民點評「85花」的婚姻，其中楊冪 、Angelababy（楊穎）、趙麗穎 都以離婚收場，似乎有什麼魔咒一般。

「85花」是指1985年前後出生的女演員，核心成員包括楊冪、趙麗穎、唐嫣、劉詩詩，都靠著古裝偶像劇成為一線電視劇女演員。

楊冪2011年因與男星劉愷威合作「如意」假戲真做，2014年在事業巔峰時步入婚姻，之後生下女兒小糯米；2015年起婚變傳聞不斷，夫妻互動減少，2018年兩人官宣結束5年婚姻。如今，如今劉愷威和李曉峰感情甜蜜，還多次爆出懷孕的消息，但小糯米疑似出現心理問題，因為太想念媽媽，可能患上憂鬱症。

Angelababy與大11歲的黃曉明 愛情長跑6年，2015年5月27日領證結婚，生下兒子「小海綿」，男方一度被稱作「寵妻魔人」。不過，2018年黃曉明捲入炒股案和逃稅風波後，離婚傳言不斷。2022年1月兩人同步透過微博宣布離婚。

2016年因合拍「西遊記女兒國」結緣的趙麗穎與馮紹峰，拍「知否知否應是綠肥紅瘦」時被拍到挽手散步聊天，2018年10月直接宣布結婚，隔年生下兒子，但這段婚姻只維持3年，2021年就宣布離婚。