我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

傳川普政府開1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

「85花」婚姻多舛 楊冪、Baby、趙麗穎沒逃掉 獨唐嫣甩魔咒

娛樂新聞組／綜合報導
40--趙麗穎、馮紹峰因戲結緣而結婚，育有一子「想想」，離婚後兩人會共同撫養小孩。(取材自微博)
40--趙麗穎、馮紹峰因戲結緣而結婚，育有一子「想想」，離婚後兩人會共同撫養小孩。(取材自微博)

婚變傳好幾年的大陸男星陳曉與台灣女星陳妍希，近日證實離婚是真，也常被傳婚變的劉詩詩、吳奇隆，被陸網點名是下對離婚的夫妻檔，同時掀起網民點評「85花」的婚姻，其中楊冪、Angelababy（楊穎）、趙麗穎都以離婚收場，似乎有什麼魔咒一般。

「85花」是指1985年前後出生的女演員，核心成員包括楊冪、趙麗穎、唐嫣、劉詩詩，都靠著古裝偶像劇成為一線電視劇女演員。

楊冪2011年因與男星劉愷威合作「如意」假戲真做，2014年在事業巔峰時步入婚姻，之後生下女兒小糯米；2015年起婚變傳聞不斷，夫妻互動減少，2018年兩人官宣結束5年婚姻。如今，如今劉愷威和李曉峰感情甜蜜，還多次爆出懷孕的消息，但小糯米疑似出現心理問題，因為太想念媽媽，可能患上憂鬱症。

Angelababy與大11歲的黃曉明愛情長跑6年，2015年5月27日領證結婚，生下兒子「小海綿」，男方一度被稱作「寵妻魔人」。不過，2018年黃曉明捲入炒股案和逃稅風波後，離婚傳言不斷。2022年1月兩人同步透過微博宣布離婚。

2016年因合拍「西遊記女兒國」結緣的趙麗穎與馮紹峰，拍「知否知否應是綠肥紅瘦」時被拍到挽手散步聊天，2018年10月直接宣布結婚，隔年生下兒子，但這段婚姻只維持3年，2021年就宣布離婚。

同為85花的唐嫣與老公羅晉，因拍「亂世佳人」結緣，合作「錦繡未央」開始交往，兩人2018年10月結婚。唐嫣婚後沉寂多年，娛樂圈地位一度驟降，然而自「繁花」播出後，成功打贏翻身仗。

唐嫣和羅晉結婚六年多，是「85花」少數婚姻維繫不錯的藝人。(取材自微博)
唐嫣和羅晉結婚六年多，是「85花」少數婚姻維繫不錯的藝人。(取材自微博)
女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari...
女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)
黃曉明（左）、Angelababy（右）2015年結婚時照片。(取材自微博)
黃曉明（左）、Angelababy（右）2015年結婚時照片。(取材自微博)

楊冪 趙麗穎 黃曉明

上一則

黃志瑋斜槓變身策展人 為流浪動物發聲

下一則

「花邊教主」女星猝逝家屬拒解剖 死因只寫四個字

延伸閱讀

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
楊冪傳將演離婚女 其中一個前夫是馮紹峰

楊冪傳將演離婚女 其中一個前夫是馮紹峰
一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一

一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一
曾求復合？傳陳曉仍愛趙麗穎 于正疑似偷爆料

曾求復合？傳陳曉仍愛趙麗穎 于正疑似偷爆料

熱門新聞

許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
方大同。(取材自方大同臉書專頁)

歌手方大同驚傳過世 享年41歲

2025-03-01 00:45

超人氣

更多 >
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞