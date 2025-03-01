中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

章若楠10年前長這樣。(取材自微博)

章若楠飾被說有張「初戀臉」。(取材自微博)

中國甜寵劇「難哄」開播後引爆討論度，男女主角白敬亭、章若楠人氣更上層樓，章若楠甚至被觀眾封為「天選白月光」。近日有網友挖出她出道和歌手薛之謙拍廣告影像，10年前的她臉肉肉的，長相和現在差很大，被網友質疑她的顏值是不是進行「進化」？

28歲章若楠憑藉「難哄」，一周內漲粉10多萬，在劇中楚楚可憐的形象，讓人看了好心動，她常被說有張「初戀臉」，很適合演時裝偶像劇，以前曾當過平面模特，還曾學習過如何當幼教老師。章若楠生在重男輕女的家庭，自己原本要被起名為「章若男」，20多歲父母就要她去相親，怕她到30歲就嫁不掉。

章若楠出道早期和歌手薛之謙拍廣告影像，10年前的她膠原蛋白滿滿，長相比較不精緻，和現在差很大，被網友質疑她顏值是不是有「調整」過，但也有人表示「這就叫長開了」。

章若楠10年前和薛之謙一起拍廣告。(取材自微博)

章若楠近日透過直播和粉絲互動，透露出道後維持外貌的小撇步，也透露拍戲時為了上鏡，體重都維持在41公斤。不過，有網友發現，章若楠近日現身時身材對比劇中較為圓潤，對此她說休息期間比較放鬆，現階段體重為47公斤，消息曝光後，網友喊「都太瘦了點」。