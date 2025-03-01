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方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

方大同出道即獲封「香港周杰倫」 摃龜6次擊敗林宥嘉

記者趙大智／即時報導
方大同過世，享年41歲。（取材自臉書）
方大同過世，享年41歲。（取材自臉書）

音樂才子方大同今爆出已於2月21日過世，享年僅41歲。身為創作型歌手，包括「愛愛愛」、「Love Song」、「三人遊」都是他極具代表性的經典歌曲，出道不到3年，因為R&B風格獲封「香港周杰倫」、「香港陶喆」。

方大同1983年7月14日出生於夏威夷，之後在上海、香港成長，父親是職業鼓手，方大同4歲便開始學鼓，90年代中期他深受Boyz II Men、Babyface、Stevie Wonder影響，徹底愛上R&B、Soul樂風；同時開始學習彈吉他、鋼琴以及創作，無論音樂風格或嗓音都極具個人特色，他出道後曾被形容在周杰倫、陶喆：王力宏稱霸的國語歌壇投下震撼彈。

方大同曾說：「無論什麼時候，我滿腦子都是音樂！」2017年，出道12年入圍金曲獎6次的他，終於憑專輯「JTW西遊記」奪下歌王，當時他上台緊握獎座時，除了感謝一路支持的母親，情緒也略顯激動說：「音樂給我很多，我也希望還給音樂人更多，我會繼續努力。」 同樣也是入圍歌王的林宥嘉，對於方大同最後勝出，態度大器說：「方大同實至名歸。」2021年方大同又以「麵麵」獲金曲獎最佳單曲製作人獎。

香港 入圍 周杰倫

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