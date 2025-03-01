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方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

汪小菲、張蘭斷絕關係？網紅公開律師函打臉

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲被打臉並沒有跟張蘭斷絕母子關係。（取材自微博）
汪小菲被打臉並沒有跟張蘭斷絕母子關係。（取材自微博）

台灣女星大S（徐熙媛）年節期間赴日旅遊驟逝，前夫與前婆婆汪小菲張蘭的反應也成外界關注焦點，甚至爆出汪小菲不滿張蘭言行喊話要切割彼此關係，但被網友認為「在演戲」，還翻出母子兩人昔「斷絕三部曲」，而這次再傳切割，微博大Ｖ博主蘿貝貝「蘿嚴肅」日前曬出一份律師聲明，直呼：「汪小菲並沒有跟張蘭斷絕母子關係！」

噓！星聞報導，蘿貝貝2月26日於微博表示：「實錘！汪小菲並沒有跟張蘭斷絕母子關係！」因為他收到兩人聯合發函給他。蘿貝貝公開律師函內容，當中指出律所是受張蘭、汪小菲委託，要求蘿貝貝刪除關於分析「張蘭、汪小菲長期造謠侮辱女性」、「蕩婦羞辱」、「造謠台獨」、「偽豪門」等文章內容，並指蘿貝貝的論述委託人損害名譽，且內容多為捏造虛假事實。

不過不少網友支持蘿貝貝，認為蘿貝貝所言都是依據張蘭、汪小菲母子直播間的內容，留言：「毫無證據？證據不都在母子倆的直播間了嗎？」、「他們污蔑別人行，別人說實話就告名譽權？」、「列舉的一項項都是他們做過的事，都有視頻，怎麽好意思發律師函的」，還有人指出「律師函裡，並沒有對蘿貝貝文章標題裡清晰寫明的『汪小菲欠債5555萬』『張蘭欠債5.8億』提出異議，只說不能叫他們『偽豪門』。這是準備笑死誰……」，便有網友回應「因為欠債查得到，但偽豪門不好定義。」

S媽（黃春梅）白髮人送黑髮人，這幾天她和汪小菲透過視訊處理後續官司，已經身心俱疲，心灰意冷說：「他搶什麼隨便他了，我只想女兒。」3月1日凌晨再度在臉書發文，短短一句「他是騙子 我是傻」，疑似又是為了大S抱不平。她發文過了6分鐘後，又上傳大S演唱的「鑽石」連結，歌詞其中有一句唱道「她是鑽石，我是砂」，和她發布的第一篇文章有造句相似之處，疑似就是聽了這首歌，觸發她思念愛女的心情。

汪小菲 張蘭 大S

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