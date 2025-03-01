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「左耳」編劇饒雪漫：蘇有朋選角 絕不用整容演員

娛樂新聞組／綜合報導
蘇有朋首當導演執導電影的作品為改編自小說的同名電影「左耳」，當時選用還是新人的陳都靈擔綱演出女主角。（取材自微博）
蘇有朋首當導演執導電影的作品為改編自小說的同名電影「左耳」，當時選用還是新人的陳都靈擔綱演出女主角。（取材自微博）

台灣男星蘇有朋2015年挑戰當導演，執導改編饒雪漫同名小說的大陸電影「左耳」，推出後叫好叫座，提名金馬獎最佳新導演，電影女主角的陳都靈更憑劇暴紅。而最近小說作者兼電影編劇饒雪漫在陸綜「進步班」中被問到是否選角時介意演員整容過？她坦承「蠻介意的」，也透露和蘇有朋在為電影「左耳」選角時，也堅持不用整過的演員。

噓！星聞報導，饒雪漫近期以「客座導師」身分上陸綜「進步班」，資深演員、節目中導師李誠儒談演員整容議題時，問她道：「您作為出品人、編劇，在選演員的時候，介意那些整過容的嗎？」饒雪漫則回答：「我還蠻介意的」，表示自己很少用（整過容的演員），接著她提到當時在為「左耳」選角時，「有朋有一點，他就是堅決不會用整過容的。」隨後李誠儒向學員直言：「你還想動，動了就沒人用了」，表示是會影響表演的，不管是動哪部位，需要表情的時候、需要更豐富的時候，被動過的地方，是會影響的。

電影「左耳」於2015年上映，由原小說作者饒雪漫擔任編劇，為蘇有朋轉戰導演的首部執導作品，當時男女主角「張漾」、「李珥」選用了還是新人的歐豪及陳都靈，片中重要角色演員還包括馬思純飾演「黎吧啦」、關曉彤飾演富家千金女友「蔣皎」，而當時人氣男星楊洋則演出片中「李珥」的前男友「許弋」。

蘇有朋

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