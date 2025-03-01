王祖賢有無整形？粉絲「零修圖正面照」做出解答

王祖賢相當有親和力，對於粉絲要求合影來者不拒。（取材自小紅書)

王祖賢已淡出演藝圈20年，最近她展開事業第二春，在社群上傳2分多鐘影片，宣布自己在加拿大開設艾灸館，首頁公開營業電話。日前有網友分享王祖賢的店服務，近日又有網友曬出和王祖賢的正面合影。

王祖賢無預警宣布開設艾灸養生館，在小紅書 開設宣傳官方帳號，她也親自上陣為顧客服務。「最近溫哥華小紅書用戶都是鋪天蓋地的王祖賢艾灸館」。有網友在小紅書分享去王祖賢艾灸館的經歷，起先是透過Google上查到的地址前往，到了之後發現大門深鎖，於是又再網上搜尋了一番，找到了艾灸館微信 ，加了微信後才知道正確的地址，進入艾灸館後，果然與宣傳影片中一樣，店內布置的很有禪意。

王祖賢展開事業第二春，開設艾灸館，還自己拍宣傳影片。（取材自小紅書)

在店內也看王祖賢的愛犬，本尊更是戴著口罩 正在忙碌著，看到該網友時也是禮貌的點點頭，店員透露王祖賢每天都會出現在店裡，有時也會親自幫客人進行艾灸，不過艾灸需要先提前預約，一小時價格是120元加幣。

2013港媒指王祖賢遭遇了一場車禍，車禍中王祖賢眼部和臉部都有受傷，傳言因而整形。不過一網友曬出與王祖賢，能見王祖賢罕見露出正臉，雖然戴著口罩，但眉眼之間與當年並沒有太多差別。許多網友看到原PO能與王祖賢合照羨煞不已，「好想也去朝聖女神開的店唷」、「不管幾歲都還是散發女神氛圍」、「她根本不需要整形好嘛」。