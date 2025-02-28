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顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

娛樂新聞組／即時報導
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女星楊穎36歲生日當天，工作室為她曬出系列美照。（取材自微博）
女星楊穎36歲生日當天，工作室為她曬出系列美照。（取材自微博）

女星楊穎（Angelababy）2月28日歡慶36歲生日，這也是她官宣和黃曉明離婚之後第三個生日，當天零點零分的時候，楊穎工作室在社交平台上分享一組九宮格美照，顏值封神，還有大批粉絲準時零時零分送祝福，還有數萬粉絲留言，可見人氣未減。

綜合媒體報導，Angelababy走出封殺風波，目前仍在試水溫狀態，生日當天，工作室也在社交平台上分享一組九宮格美照，並留言：「月光如紗，海浪輕吟，潮起潮落，星辰為伴。公主Angelababy生日快樂，繼續用溫柔的心擁抱世界，用堅韌的鰭游向遠方」。

照片中Angelababy穿著精緻的吊帶禮服，在光線的映照下熠熠生輝，展現出奢華質感；這套禮服勾勒出Angelababy曼妙曲線，似乎也是為她量身定製，魚尾裙襬更添女性柔美。

Angelababy化著精緻妝容，還大方秀出深邃的鎖骨，皮膚狀態無懈可解，在黑夜下依然白到發光，36歲的她可說是顏值再度封神。工作室微博大讚Angelababy就像公主一樣，希望她能繼續用溫柔的心面對世界，勇敢追求自己的夢想。

女星楊穎36歲生日當天，工作室為她曬出系列美照。（取材自微博）
女星楊穎36歲生日當天，工作室為她曬出系列美照。（取材自微博）

Angelababy 黃曉明 微博

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