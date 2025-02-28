真的「漂亮轉型」…白鹿化身碼頭工人 漂亮外型全沒了

中國娛樂圈當紅小花白鹿。（取材自微博）

由茅盾文學獎作品改編的央視年代大戲「北上」，自拍攝以來就吸引大量期待的目光，導演姚曉峰近日談到最初選定白鹿 出演女主角夏鳳華時，因她「過於漂亮」產生顧慮， 也引發熱議。

「北上」根據徐則臣的同名小說改編，故事講述運河沿岸幾代人傳承夢想的故事，由姚曉峰任總導演，周楠聯合執導，白鹿、歐豪領銜主演。

姚曉峰導演談到當紅小花旦白鹿時，坦言特別喜歡白鹿大剌剌的氣質，姚導最初還擔心白鹿太漂亮了，但當看到造型完成後，他瞬間覺得這就是他想要的效果。 白鹿出演央視年代大戲「北上」的女主角夏鳳華。（取材自微博）

白鹿總是全心投入角色，拍戲過程中，會把自己完全交給角色，體驗角色的悲喜，彷彿替角色過完了一生。白鹿也主動放棄劇組安排的替身，頂著烈日學搖櫓、撒網等，手掌磨出血泡也不叫停；她還觀察碼頭工人的肢體語言，模仿他們蹲在路邊吃飯的姿態，並且要求化妝師加重「黑眼圈」和「曬傷」外貌。

姚曉峰笑稱：「她現在素顏裹著棉襖蹲在片場吃盒飯時，工作人員都認不出這是頂流女明星。」這場「漂亮轉型」，不僅讓原著作者徐則臣大讚「神還原」，更被業內人士看作白鹿從流量花旦實力派的關鍵一躍。