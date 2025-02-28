我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

真的「漂亮轉型」…白鹿化身碼頭工人 漂亮外型全沒了

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國娛樂圈當紅小花白鹿。（取材自微博）
中國娛樂圈當紅小花白鹿。（取材自微博）

由茅盾文學獎作品改編的央視年代大戲「北上」，自拍攝以來就吸引大量期待的目光，導演姚曉峰近日談到最初選定白鹿出演女主角夏鳳華時，因她「過於漂亮」產生顧慮， 也引發熱議。

「北上」根據徐則臣的同名小說改編，故事講述運河沿岸幾代人傳承夢想的故事，由姚曉峰任總導演，周楠聯合執導，白鹿、歐豪領銜主演。

姚曉峰導演談到當紅小花旦白鹿時，坦言特別喜歡白鹿大剌剌的氣質，姚導最初還擔心白鹿太漂亮了，但當看到造型完成後，他瞬間覺得這就是他想要的效果。

白鹿出演央視年代大戲「北上」的女主角夏鳳華。（取材自微博）
白鹿出演央視年代大戲「北上」的女主角夏鳳華。（取材自微博）

白鹿總是全心投入角色，拍戲過程中，會把自己完全交給角色，體驗角色的悲喜，彷彿替角色過完了一生。白鹿也主動放棄劇組安排的替身，頂著烈日學搖櫓、撒網等，手掌磨出血泡也不叫停；她還觀察碼頭工人的肢體語言，模仿他們蹲在路邊吃飯的姿態，並且要求化妝師加重「黑眼圈」和「曬傷」外貌。

姚曉峰笑稱：「她現在素顏裹著棉襖蹲在片場吃盒飯時，工作人員都認不出這是頂流女明星。」這場「漂亮轉型」，不僅讓原著作者徐則臣大讚「神還原」，更被業內人士看作白鹿從流量花旦實力派的關鍵一躍。

白鹿

上一則

50歲鍾漢良眼袋、皺紋都現形 網：終於顯老了

下一則

吳奇隆獲凌峰授權 翻拍重現「八千里路」

延伸閱讀

這輛爆款車叱吒近百年 在流行文化擁一席之地

這輛爆款車叱吒近百年 在流行文化擁一席之地
化身最慘社畜 羅伯派汀森竟1人分飾18角：一直工作到死

化身最慘社畜 羅伯派汀森竟1人分飾18角：一直工作到死
太漂亮讓導演猶豫了？白鹿「北上」真的「漂亮轉型」

太漂亮讓導演猶豫了？白鹿「北上」真的「漂亮轉型」
Dreams挪威導演勇奪金熊獎 中國導演霍猛獲銀熊獎

Dreams挪威導演勇奪金熊獎 中國導演霍猛獲銀熊獎

熱門新聞

女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
馮紹峰傳是楊冪三個前夫中的一位。(取材自微博)

一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一

2025-02-21 21:42

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%