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靳東重回劇場摘「白玉蘭」 私服太霸氣 網稱「像領導」

娛樂新聞組／綜合報導
靳東以話劇「溫暖的味道」獲上海白玉蘭戲劇表演藝術主角獎。（取材自微博）
靳東以話劇「溫暖的味道」獲上海白玉蘭戲劇表演藝術主角獎。（取材自微博）

第33屆上海白玉蘭戲劇表演藝術獎頒獎晚會近日在上海文化廣場舉行，靳東以話劇「溫暖的味道」獲得主角獎，從濮存昕手中接過獎杯；靳東說，這是他的第一朵「白玉蘭」，「希望以後能多出好作品，多來上海，多來到白玉蘭的舞台上。」

上觀新聞報導，2012年靳東以「驚天雷」飾演毛澤東，獲得戲劇金獅獎，這次重回舞台，他為「溫暖的味道」準備了3年；靳東珍視舞台不可複製的瞬間，他說，「影視劇可以反覆拍，一幀幀修正，舞台大幕拉開，再無回頭路，錯不得，也錯不起。對演員而言，這是最好的讓自己不去懈怠、也不敢懈怠的方式。」

「我一直說不該也不能離開舞台，這一次我終於又回到了舞台。我還想說，這朵白玉蘭不僅僅屬於我自己，這屬於話劇『溫暖的味道』所有台前幕後的工作人員，屬於我們煤礦文工團。」

靳東以話劇「溫暖的味道」獲上海白玉蘭戲劇表演藝術主角獎。（取材自微博）
靳東以話劇「溫暖的味道」獲上海白玉蘭戲劇表演藝術主角獎。（取材自微博）

報導指出，靳東不僅在話劇舞台繼續磨煉，他還回到母校中央戲劇學院攻讀博士學位，「我快50歲了，如果不學習，就停滯在這個階段了。」

此外，有網友在上海偶遇準備去工作的靳東，網友熱評：「以為是公司領導結果是靳東」，「哈哈，哥一身穿搭和氣質太像領導了」，「偶遇靳東以為是公司領導」竟也一下子衝上熱搜話題，網友在留言區熱烈討論，有網友就說，「以為什麼？靳東是中國煤礦文工團團長，準領導」。

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