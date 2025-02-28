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「難哄」CP太曖昧 宋軼緊黏白敬亭宣示主權

娛樂新聞組／綜合報導
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白敬亭(左)、宋軼因合作「長風渡」傳出戀情。（取材自微博）
白敬亭(左)、宋軼因合作「長風渡」傳出戀情。（取材自微博）

「偷偷藏不住」的姊妹劇「難哄」在Netflix開播話題十足，183公分的白敬亭飾演男主角桑延，和新國民初戀章若楠CP感爆棚，兩人還用「共創貼文」互動曖昧，讓白敬亭與宋軼戀情備受矚目。白敬亭最近在廣東拍攝新劇「不眠日」，宋軼被發現也現身廣東，形同「愛相隨」宣示主權。

白敬亭與宋軼合作完古裝劇「長風渡」後，兩人多次被拍到同進同出，雖然至今為止雙方均未對此做出正式的回應，但多數粉絲仍保持理性態度面對，CP粉則是熱烈狂歡表達祝福。

而白敬亭在當紅劇「難哄」中飾演桑延，是個看似漫不經心卻藏著一顆真心的男主。在白敬亭的詮釋下，桑延彷彿真的走進現實世界，那句「溫以凡，這麼多年我還是只喜歡你」的台詞更是讓人心動不已。

章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

由於白敬亭與章若楠CP感超強，宋軼被指憂心男友被搶走，所以白敬亭與章若楠錄製綜藝節目「你好星期六」時，據悉她全程盯場。之後白敬亭回歸「不眠日」劇組在廣東拍攝，就有網友在廣州巧遇宋軼；其實宋軼過去上節目，就曾透露自己沒辦法接受遠距離戀愛，若對方要去工作，自己有空閒一定會飛到同樣的城市。

白敬亭在「難哄」帥出新高度，不少人也誇讚他是新一代現偶之神，但有消息傳出，白敬亭在「難哄」宣傳期結束後，就會官宣與宋軼的戀情，未來也不會再拍攝偶像劇。

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