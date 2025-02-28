觀影說劇／「封神二」內幕曝光 費翔野心升級變PUA大師

由費翔飾演的商紂王殷壽，在「封神第二部：戰火西岐」中化身PUA大師。（圖／鴻聯國際提供）

神話史詩鉅作「封神第二部：戰火西岐」由導演烏爾善花費10年，投注超過30億（人民幣，約4億美元）打造的系列電影，樹立了中國影壇的神話電影標竿，備受無數觀眾期待。近日片商釋出「殷商陣營」幕後花絮，不僅揭露殷商大軍的磅礡氣勢，更首度曝光費翔、吳興國、黃渤等主演親自剖析角色的幕後故事。

在「封神第一部：朝歌風雲」片尾，姬發（于適飾）刺殺商紂王殷壽（費翔飾）後，殷商與西岐徹底決裂。而在「封神第二部：戰火西岐」中，殷壽雖遭重創，卻在妲己（娜然飾）的法力救治下死裡逃生，並計劃奪取封神榜，以成為「天下共主」。為此，他不惜操控身邊忠臣，利用聞仲（吳興國飾）與鄧嬋玉（那爾那茜飾）發兵討伐西岐。對此，費翔笑稱：「殷壽雖然無法親征，可是他非常擅長PUA他人，運用話術與精神控制，讓聞仲跟鄧嬋玉為他攻打西岐。」導演烏爾善也分享道：「『封神第二部』中的殷壽，善於利用每個人的心理弱點，來驅使他人為自己賣命。」

然而在「封神第二部」中，殷壽並非孤軍奮戰，他的身邊依然有妲己相助，為了幫助殷壽復活，妲己不惜耗損自身修為，展現出前所未有的情感轉變。對於角色的心理演變，娜然表示：「在『封神第一部』中，妲己依附殷壽是為了生存，而到了第二部，她的內心開始產生人性的情感掙扎。」這種變化不僅體現在劇情中，也透過服裝造型傳達出來。美術指導葉錦添透露：「妲己的服裝從『封一』的青蓮色，到了『封二』逐漸轉為深沉，以紅色為主調。若兩集接續欣賞，便可從服裝上明顯感受到妲己的內心變化。」