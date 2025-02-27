走出遭拐賣噩夢 王星綜藝首秀「眼睛有光」

王星參加綜藝節目「無限超越班3」的錄製。(取材自微博)

中國演員王星日前被賣到緬甸 妙瓦底詐騙集團 大本營，女友嘉嘉發文求救，幸而獲救回到中國。如今王星因禍得福，知名度和曝光度提升，日前他出現在「無限超越班3」錄影現場，女友嘉嘉也陪伴在他的身邊，網友紛紛送上祝福，鼓勵他「加油」。

王星近日現身浙江，出現在綜藝節目「無限超越班3」的錄製現場，而女友嘉嘉也陪伴在他的身邊。「無限超越班」是一檔演員專業藝訓勵志真人秀，之前爾冬陞、惠英紅、吳鎮宇、郝蕾等人擔任導師。

錄製現場曝光，王星的女友嘉嘉變身「助理」，緊跟著王星，忙前忙後，幫王星整理衣服，還幫他拿包包。王星自己也在社群帳號上發布了現場照片，寫道「開啟新篇章！」並且加上「無限超越班」的話題，官宣他加盟的首個綜藝節目。

照片中，王星內搭一件淺色長T恤，外面穿著咖啡 色外套，下面搭配藍色牛仔褲，穿著一雙白色休閒鞋，之前被剃光的頭，現在長出了一些頭髮，變成了寸頭。他略微胖一點，一臉笑容，雙眼有光了，和之前剛被解救時雙眼無神的樣子，判若兩人。

王星(右)和女友嘉嘉。(取材自微博)

王星在錄製時從節目的海報牆上摘下了一個「絕不……放棄自己」的標語，他對著鏡頭說：「無論遇到什麼樣的困難，只要你永不放棄，必能衝破陰霾，重新發光。」

王星曾在電視劇「狐妖小紅娘月紅篇」飾演牧童，他還先後出演「玫瑰的故事」、「獵罪圖鑑II」等熱播影視劇。