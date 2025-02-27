很快脫離苦海？ 趙露思新動向引發關注 「朋友」先發聲

趙露思生病失去多項代言。（取材自微博）

中國女星趙露思 日前被爆出身心狀況不佳全面停工，近日有多位博主指出，趙露思將與經紀公司「銀河酷娛」解約、「趙露思很快要脫離苦海」，消息一出隨即衝上熱搜；但有媒體求證趙露思的友人，對方表示「此為謠言，希望各界不要傳播謠言」。

許多粉絲認為，「銀河酷娛」對趙露思有知遇之恩，依趙露思的個性不會輕易離開老東家；但也有粉絲認為，「銀河酷娛」這兩年並沒有好好照顧趙露思，而趙露思的「回報」早就夠了。至於早前趙露思發文證實遭到老闆暴力。「銀河酷娛」僅發簡短貼文回應，表示會與趙露思女士站在同一線，公司會將趙露思的健康放在第一位。

外傳趙露思與「銀河酷娛」的經紀合約可能長達12年，事已至此，她可能已無心跟公司繼續合作，也有知情人士指出「銀河酷娛」的聲明看似友善，但實則態度強硬，字裡行間都在斬斷趙露思想解約的念頭。

此外，娛樂博主劉大錘日前爆料，女星趙露思先前因病暫停拍攝的電視劇「戀人」重新開機，且原本的導演和編劇均被替換。

趙露思去年底因罹患失語症 、短暫性失聰，全身僵硬努力學走路，連拿湯匙都很吃力，令人心疼。養病期間更驚爆曾被前老闆暴力毆打，掀起演藝圈驚濤駭浪，她休養一個月閃電在1月25日復工 ，出席品牌公益活動，並參與直播。