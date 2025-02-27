我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

部分地區1顆1元多…今年蛋價恐再漲41%

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

很快脫離苦海？ 趙露思新動向引發關注 「朋友」先發聲

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙露思生病失去多項代言。（取材自微博）
趙露思生病失去多項代言。（取材自微博）

中國女星趙露思日前被爆出身心狀況不佳全面停工，近日有多位博主指出，趙露思將與經紀公司「銀河酷娛」解約、「趙露思很快要脫離苦海」，消息一出隨即衝上熱搜；但有媒體求證趙露思的友人，對方表示「此為謠言，希望各界不要傳播謠言」。

許多粉絲認為，「銀河酷娛」對趙露思有知遇之恩，依趙露思的個性不會輕易離開老東家；但也有粉絲認為，「銀河酷娛」這兩年並沒有好好照顧趙露思，而趙露思的「回報」早就夠了。至於早前趙露思發文證實遭到老闆暴力。「銀河酷娛」僅發簡短貼文回應，表示會與趙露思女士站在同一線，公司會將趙露思的健康放在第一位。

外傳趙露思與「銀河酷娛」的經紀合約可能長達12年，事已至此，她可能已無心跟公司繼續合作，也有知情人士指出「銀河酷娛」的聲明看似友善，但實則態度強硬，字裡行間都在斬斷趙露思想解約的念頭。

此外，娛樂博主劉大錘日前爆料，女星趙露思先前因病暫停拍攝的電視劇「戀人」重新開機，且原本的導演和編劇均被替換。

趙露思去年底因罹患失語症、短暫性失聰，全身僵硬努力學走路，連拿湯匙都很吃力，令人心疼。養病期間更驚爆曾被前老闆暴力毆打，掀起演藝圈驚濤駭浪，她休養一個月閃電在1月25日復工，出席品牌公益活動，並參與直播。

養病期間，趙露思主演的「珠簾玉幕」、「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」、「且試天下」等幾部作品相繼達成熱度破萬里程碑，被粉絲稱讚為「扛劇女王」。但「戀人」重新開機的消息尚未得到趙露思方面的證實。

趙露思已經可以自己走路。（取材自微博）
趙露思已經可以自己走路。（取材自微博）

趙露思 復工 失語症

上一則

葉珂產女？ 黃曉明傳升格二寶爸 百億家產繼承有變數

下一則

吳奇隆獲凌峰授權重現「八千里路」 曝小虎隊首登陸片

延伸閱讀

很快要脫離苦海？ 傳趙露思將離開銀河酷娛

很快要脫離苦海？ 傳趙露思將離開銀河酷娛
趙露思因病停工 3高奢代言被新流量女神搶走

趙露思因病停工 3高奢代言被新流量女神搶走
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
一度輪椅代步…趙露思拄拐杖散步被捕獲 不忘暖笑

一度輪椅代步…趙露思拄拐杖散步被捕獲 不忘暖笑

熱門新聞

女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

2025-02-19 07:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

2025-02-18 20:28
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？