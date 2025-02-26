我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院兩黨領袖警告 北京恐利用馬斯克影響華府對中政策

稀土值5000億美元？美地質學會4年前赴烏調查隻字未提

中國不能拍鬼片 陳柏霖「鬼才之道」變「詭才之道」上映

中央社／上海26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「鬼才之道」劇照。（圖／臺灣書院提供）
「鬼才之道」劇照。（圖／臺灣書院提供）

中國的電影審查制度不允許拍攝鬼片。近日不少觀眾發現，台片「鬼才之道」為中國市場做出「特供版」，在頭尾各多加了約一分鐘，讓鬼片情節合理化。觀眾大多認為雖無必要但不失為權宜之計。

台灣電影「鬼才之道」由徐漢強導演，去年8月在台上映。到中國後片名改為「詭才之道」，本月22日上映。

該片以陰間的厲鬼世界諷刺與映照人間現象，其中部分內容還受到兩岸「社畜」、「打工人」共鳴，走恐怖喜劇片類型。據了解，為了取得中國的上映許可，該片在頭尾多加了一個劇情，即製片人來電跟編劇討論劇本內容，接下來所有的劇情就是劇本的演示。

在上海某家電影院25日的「詭才之道」午夜場，散場後有民眾說，「感覺前後加這個沒什麼必要。來電顯示的「制片人」為簡體字，一看就是為了中國版做的。...都是因為censorship（審查制度）啊！」

在藝文資訊網站「豆瓣」上，一些網友也點出了這點：「為了過審，首尾各加一分鐘，將『鬼』的概念變成戲中戲，算巧妙，也很唏噓。其實，故事本就沒那麼『鬼』，...作為一部喜劇是成功的。」

還有一名網友留言：「絕佳的創意，感謝這個世界上有台灣。允許這個世界上有說著中國話的鬼。通常境外電影進了中國都要少幾分鐘，因為玻璃心們要剪。這部境外電影進入中國居然多了幾分鐘，因為玻璃心們必須有多餘的解釋。這比這部喜劇電影更好笑。」

為中國市場提供電影特別版並不少見，除了常見的刪減血腥、暴力、色情或政治敏感內容，也會利用加上字卡來導正價值觀、甚至改變結局等。2012年由香港導演杜琪峯執導的犯罪電影「奪命金」，中國版的片尾就加上字卡，交代片中犯人已自首、都被抓了。

關於中國禁止拍攝鬼片，對多數中國民眾來說已是常識，有上海民眾對記者表示，「因為我們國家是講唯物主義的」。

中國的「電影管理條例」中，影片禁止有「宣揚邪教、迷信」的內容；依據「電視劇內容製作通則」，「宣揚靈魂附體、轉世輪迴、巫術作法等封建迷信思想」屬於禁止題材。而根據「廣電總局關於加強互聯網視聽節目內容管理的通知」，宣揚封建迷信活動屬不當內容。實務上的認定，網友表示並非全無「鬼」出現的空間，只是無法過審的可能性很高。

2014年後，網傳廣電總局有令，在1949年中共建政後的影視作品中，不能有動物修煉成精的情節，「建國後動物不許成精」一度成為網路上的流行語。但官方隨後對此闢謠，表明這並非真實的政策規定。

「鬼才之道」憑藉精心的劇情巧思和極具魅力的演員陣容，獲得多倫多影展的高度評價。演...
「鬼才之道」憑藉精心的劇情巧思和極具魅力的演員陣容，獲得多倫多影展的高度評價。演員百白(左起)、王淨、陳柏霖、導演徐漢強。(圖／牽猴子提供)

電影院 香港 中共

上一則

胡瓜演唱會後送醫 藍心湄挖顎肉補牙齦 雙雙掛病號

延伸閱讀

布萊德彼特30年前美顏 「高清版」重返大銀幕

布萊德彼特30年前美顏 「高清版」重返大銀幕
「詹姆士龐德」產權易手 觀眾期待下一代007是誰？

「詹姆士龐德」產權易手 觀眾期待下一代007是誰？
亞洲躍動影展 鬼才之道、破地獄芝城放映

亞洲躍動影展 鬼才之道、破地獄芝城放映
郭雪芙被陳柏霖「兩段式告白吻」狂親60秒 見大咖歌手哭了

郭雪芙被陳柏霖「兩段式告白吻」狂親60秒 見大咖歌手哭了

熱門新聞

女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

2025-02-19 07:00
陳曉傳婚變，被爆忘不掉趙麗穎。圖為兩人合作「陸貞傳奇」。(取材自微博)

陳曉被指婚後仍愛85花曾求復合 她粉絲發聲：別再掉進坑

2025-02-18 20:28
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
陳妍希（右）和陳曉曾同框。（取材自微博）

陳妍希離婚陳曉 工作室火速3聲明反擊中國網友

2025-02-18 03:35
馮紹峰傳是楊冪三個前夫中的一位。(取材自微博)

一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一

2025-02-21 21:42

超人氣

更多 >
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議