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王祖賢在加國創業當老闆娘 「親自服務」粉絲不敢相信

娛樂新聞組／綜合報導
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王祖賢息影後，生活相當低調。（取材自微博）
王祖賢息影後，生活相當低調。（取材自微博）

58歲女星王祖賢已淡出演藝圈20年，移居到加拿大溫哥華定居並潛心修佛，但逢年過節都會分享近照。王祖賢近日在小紅書上傳2分多鐘影片，宣布自己在加拿大開設艾灸館，她也親自上陣為顧客服務，不少網友大吃一驚、紛紛詢問真假。

從影片看出，王祖賢一身黑衣的王祖賢，披著烏黑秀髮在雪地中漫步，大方在鏡頭前露臉﹐看起來仙氣依舊。她罕見近距離拍攝臉部，同時吐露創業心聲。她表示，自己離開螢光幕後回歸自我，尋找內心的真實狀態，「走進佛堂的我，是對精神世界的追求，尋找內心的平靜、智慧和解脫；走進艾灸館的我，關注身體健康，可能是為了調解身心、緩解壓力或治癒某種不適。」她表示，自己前半生充滿了奮鬥、探索與迷茫，後半生更注重內心的平靜、身體的健康與精神富足。

王祖賢坦言離開螢光幕後，艾灸是她最想做的一個事業，「人說放過自己，就是能夠自在和解脫」，深深覺得艾灸會陪伴她到終老，於是決定開設灸覺養生會館，「感恩給我姻緣，能讓我為你健康服務」。

王祖賢開創事業第二春，消息瞬間衝上微博熱搜，尤其她公開營業電話號碼，讓許多網友相當吃驚，忍不住詢問：「真的是小倩姐姐嗎」、「雖然去不了，但祝姐姐開業大吉，能與姐姐相見，成為您的粉絲已是緣分」、「祖賢姊姊，祝姐姐在自己喜歡的領域，在自己的新事業裡越來越好」，這也釣出女神回應：「感恩您，願您身體健健康康」、「感恩您的關注」。

王祖賢過去是影視圈玉女代名詞，過去曾拍紅「倩女幽魂」、「摩登如來神掌」等無數賣座電影，而因為她篤信佛教，在2004年演出電影「美麗上海」後，宣布息影，並移居至加拿大生活，2019年以法名「行覺居士」皈依佛門、帶髮修行，但一舉一動仍是焦點。

58歲王祖賢宣布在加拿大開設艾灸館。（取材自小紅書）
58歲王祖賢宣布在加拿大開設艾灸館。（取材自小紅書）
58歲王祖賢宣布在加拿大開設艾灸館。（取材自小紅書）
58歲王祖賢宣布在加拿大開設艾灸館。（取材自小紅書）
58歲王祖賢上傳新影片，依舊仙氣動人。（取材自小紅書）
58歲王祖賢上傳新影片，依舊仙氣動人。（取材自小紅書）

加拿大 玉女 小紅書

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